По словам Никиты, этот резерв позволяет комплектовать тероборону и 128-ю бригаду. Кроме того, выделяют деньги для поддержки территориальных общин и хозяйствующих субъектов, которые помогают переселенцам с питанием и проживанием.

Заметьт Закарпатье смогло перевыполнить бюджет первого квартала почти на 10%

Наша задача сегодня – перезапуск экономики края для того, чтобы мы могли содержать переселенцев, граждан на территории области,

– заявил Никита.

Также он подчеркнул, что очень важно помогать воинам на фронте. В частности, финансировать закупки продуктов, формы, вооружения и других необходимых средств.

Поэтому сейчас идет работа над перезапуском экономики и релокацией бизнеса.