Экстренное сообщение об инциденте, по информации управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, поступило в 15:40. Пожар произошел на территории мотеля "Водолей" в Мукачево.

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Какая причина пожара в мотеле на Закарпатье

"Выяснилось, что очагом возгорания стали подсобно-складские помещения", – говорится в сообщении ГСЧС.

На место происшествия отправили 6 единиц техники от трех государственных пожарно-спасательных частей Мукачево и добровольцев церковной пожарной команды. Всего на территории мотеля работали 26 пожарных.



Возгорание могло произойти из-за подсобно-складских помещений / Фото ГСЧС

Пожар удалось локализовать 30 июня в 17:10, сейчас продолжается ликвидация. В то же время пострадавших в результате возгорания мотеля не обнаружили.



Продолжается окончательная ликвидация пожара / Фото ГСЧС