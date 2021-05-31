Нацполиция провела 23 обыска во Львове и Мукачево. В общем к спецоперации привлекли 60 экипажей полиции.
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Похищения, разбой и контрабанда
Известно, что банда совершала разбои, торговала оружием, похищала людей и занималась контрабандой. В частности, продавала наркотики.
Преступная группа, которую задержали / Фото Нацполиции
Разоблачить преступников удалось работникам Управления уголовного розыска и следственного управления полиции Киевщины. Им помогали правоохранители со Львовщины и Закарпатья. Привлекали также спецназовцев.
Как отметили в Нацполиции, 41-летнего организатора группы задержали во львовском аэропорту 29 мая, когда он прибыл рейсом из Турции. Известно, что он уже был ранее судим.
Что известно о преступниках
Все они являются жителями Закарпатья. Их возраст разный – от 25 до 46 лет. Мужчины имеют спортивное телосложение и владеют навыками боевых искусств. Полиция также проверяет их возможную причастность к похищению известного мукачевского рэпера, которое случилось в сентябре 2020 года.
На Закарпатье задержали преступную группу: смотрите видео
Арсенал и швейцарские часы
Полицейские изъяли во время обысков:
- более 50 единиц огнестрельного оружия;
- 15 единиц автоматического оружия;
- 2 помповых ружья;
- 10 пистолетов системы "ПМ";
- 5 пистолетов "Форт-17";
- 5 пистолетов ТТ;
- 6 гранат;
- более 40 магазинов;
- патроны;
- устройства для бесшумной стрельбы
- 800 граммов наркотических средств.
Арсенал преступников / Фото Нацполиции
Также злоумышленники использовали:
- тепловизоры;
- радиостанции;
- gps-трекеры;
- спецодежду;
- бронежилеты.
В местах проживания участников организации полицейские нашли даже драгоценные швейцарские часы, золотые украшения, драгоценности и валюту. Все это добыто преступным способом.
Также правоохранители изъяли 6 транспортных средств. В частности, Mercedes и Audi, которые использовали для преступлений.
Автомобили использовали во время преступлений / Фото Нацполиции
Им "светит" 15 лет лишения свободы
Фигурантам дела сообщили о подозрении по ряду статей. Впоследствии задержанным объявят меры пресечения.
За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.