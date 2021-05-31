Нацполиция провела 23 обыска во Львове и Мукачево. В общем к спецоперации привлекли 60 экипажей полиции.

К теме В Киеве полиция задержала банду и освободила женщину, которая была похищена: фото, видео

Похищения, разбой и контрабанда

Известно, что банда совершала разбои, торговала оружием, похищала людей и занималась контрабандой. В частности, продавала наркотики.

злочинці
Преступная группа, которую задержали / Фото Нацполиции

Разоблачить преступников удалось работникам Управления уголовного розыска и следственного управления полиции Киевщины. Им помогали правоохранители со Львовщины и Закарпатья. Привлекали также спецназовцев.

Как отметили в Нацполиции, 41-летнего организатора группы задержали во львовском аэропорту 29 мая, когда он прибыл рейсом из Турции. Известно, что он уже был ранее судим.

Что известно о преступниках

Все они являются жителями Закарпатья. Их возраст разный – от 25 до 46 лет. Мужчины имеют спортивное телосложение и владеют навыками боевых искусств. Полиция также проверяет их возможную причастность к похищению известного мукачевского рэпера, которое случилось в сентябре 2020 года.

На Закарпатье задержали преступную группу: смотрите видео

Арсенал и швейцарские часы

Полицейские изъяли во время обысков:

  • более 50 единиц огнестрельного оружия;
  • 15 единиц автоматического оружия;
  • 2 помповых ружья;
  • 10 пистолетов системы "ПМ";
  • 5 пистолетов "Форт-17";
  • 5 пистолетов ТТ;
  • 6 гранат;
  • более 40 магазинов;
  • патроны;
  • устройства для бесшумной стрельбы
  • 800 граммов наркотических средств.

злочинці
Арсенал преступников / Фото Нацполиции

Также злоумышленники использовали:

  • тепловизоры;
  • радиостанции;
  • gps-трекеры;
  • спецодежду;
  • бронежилеты.

В местах проживания участников организации полицейские нашли даже драгоценные швейцарские часы, золотые украшения, драгоценности и валюту. Все это добыто преступным способом.

Также правоохранители изъяли 6 транспортных средств. В частности, Mercedes и Audi, которые использовали для преступлений.


Автомобили использовали во время преступлений / Фото Нацполиции

Им "светит" 15 лет лишения свободы

Фигурантам дела сообщили о подозрении по ряду статей. Впоследствии задержанным объявят меры пресечения.

За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.