Нацполиция провела 23 обыска во Львове и Мукачево. В общем к спецоперации привлекли 60 экипажей полиции.

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Похищения, разбой и контрабанда

Известно, что банда совершала разбои, торговала оружием, похищала людей и занималась контрабандой. В частности, продавала наркотики.



Преступная группа, которую задержали / Фото Нацполиции

Разоблачить преступников удалось работникам Управления уголовного розыска и следственного управления полиции Киевщины. Им помогали правоохранители со Львовщины и Закарпатья. Привлекали также спецназовцев.

Как отметили в Нацполиции, 41-летнего организатора группы задержали во львовском аэропорту 29 мая, когда он прибыл рейсом из Турции. Известно, что он уже был ранее судим.

Что известно о преступниках

Все они являются жителями Закарпатья. Их возраст разный – от 25 до 46 лет. Мужчины имеют спортивное телосложение и владеют навыками боевых искусств. Полиция также проверяет их возможную причастность к похищению известного мукачевского рэпера, которое случилось в сентябре 2020 года.

На Закарпатье задержали преступную группу: смотрите видео

Арсенал и швейцарские часы

Полицейские изъяли во время обысков:

более 50 единиц огнестрельного оружия;

15 единиц автоматического оружия;

2 помповых ружья;

10 пистолетов системы "ПМ";

5 пистолетов "Форт-17";

5 пистолетов ТТ;

6 гранат;

более 40 магазинов;

патроны;

устройства для бесшумной стрельбы

800 граммов наркотических средств.



Арсенал преступников / Фото Нацполиции

Также злоумышленники использовали:

тепловизоры;

радиостанции;

gps-трекеры;

спецодежду;

бронежилеты.

В местах проживания участников организации полицейские нашли даже драгоценные швейцарские часы, золотые украшения, драгоценности и валюту. Все это добыто преступным способом.

Также правоохранители изъяли 6 транспортных средств. В частности, Mercedes и Audi, которые использовали для преступлений.



Автомобили использовали во время преступлений / Фото Нацполиции

Им "светит" 15 лет лишения свободы

Фигурантам дела сообщили о подозрении по ряду статей. Впоследствии задержанным объявят меры пресечения.

За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.