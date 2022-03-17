Без ног Василий остался еще в 2004 году. Тогда мужчина был на заработках в России.

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В военкомате мужчина сказал неправду

В военкомате мужчина сказал неправду: мол, имеет только один протез, а другая нога здоровая. Василий попал в роту огневой поддержки 128-й горно-штурмовой бригады. Он – на фронте.

Василий Штефко из Кушницы пришел в 128-ю бригаду, чтобы бить россиян, которые сами превратились в захватчиков, разрушают нашу инфраструктуру, убивают мирных людей и ведут себя хуже нацистов,

– сообщил майор Ярослав Галас.

Доброволец говорит, когда увидел происходящее в течение 2 суток не мог спать, собрал вещи и пошел в военкомат. Помогли и навыки: опыт в армии и умение обращаться с оружием. Также Василий – хороший водитель.

Отец Василия тоже солгал во время войны

Закарпатец говорит, что его отец поступил так же, как он во время Второй мировой. Тогда еще юноша сказал, чтобы позволили воевать, что ему исполнилось 18, а на самом деле было всего 15.

Важно! Дома украинского защитника ждут жена и дочь. Они очень за него переживают, однако и невероятно гордятся.