Закон об администрировании налогов вступил в действие: что он изменит

Верховная Рада еще в январе приняла важный закон для налоговой реформы в Украине. Он направлен на тщательное администрирование поступлений в государственную казну и препятствует использованию оффшоров.

Текст закона №1210, направлен на деоффшоризацию, опубликовали в официальном вестнике Верховной Рады "Голос Украины".

За него проголосовали во втором чтении еще в январе 2020-го.

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Зеленскому закон направили 11 января, однако он вернулся обратно с подписью только 21 мая. Затем его напечатали, и закон уже вступил в силу.

Им предусмотрен ряд изменений, направленных на совершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами. Инициатор закона и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев во время рассмотрения законопроекта в Раде подчеркнул, что закон направлен на деоффшоризацию.

Что предусматривает закон