Закон об администрировании налогов вступил в действие: что он изменит
Верховная Рада еще в январе приняла важный закон для налоговой реформы в Украине. Он направлен на тщательное администрирование поступлений в государственную казну и препятствует использованию оффшоров.
Текст закона №1210, направлен на деоффшоризацию, опубликовали в официальном вестнике Верховной Рады "Голос Украины".
За него проголосовали во втором чтении еще в январе 2020-го.
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Зеленскому закон направили 11 января, однако он вернулся обратно с подписью только 21 мая. Затем его напечатали, и закон уже вступил в силу.
Им предусмотрен ряд изменений, направленных на совершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами. Инициатор закона и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев во время рассмотрения законопроекта в Раде подчеркнул, что закон направлен на деоффшоризацию.
Что предусматривает закон
- выводит международные денежные транзакции из тени;
- способствует прозрачности в отчетах по валютным операциям на предприятиях;
- является базой для реформирования Государственной налоговой службы ;
- предотвращает использование агрессивных схем налогового планирования;
- внедряет международные стандарты налогового контроля;
- совершенствует процедуру администрирования налогов и сборов;
- уточняет процедуру подачи требования об уплате недоимки по единому взносу;
- увеличивает штраф за нарушение требований, предусмотренных законом;
- вносит изменения в законы о господдержке сельского хозяйства, которые уточняют формулу расчета удельного веса стоимости реализованных товаров, при достижении которой у производителя появляется право на получение бюджетной дотации,
- устанавливает ставку пошлины на табачные изделия для электрического нагрева (так называемые вейпы).