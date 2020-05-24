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Закон об администрировании налогов вступил в действие: что он изменит

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Вступил в силу закон о деоффшоризации налогов
Вступил в силу закон о деоффшоризации налогов / Фото 24 канала

Верховная Рада еще в январе приняла важный закон для налоговой реформы в Украине. Он направлен на тщательное администрирование поступлений в государственную казну и препятствует использованию оффшоров.

Текст закона №1210, направлен на деоффшоризацию, опубликовали в официальном вестнике Верховной Рады "Голос Украины".

За него проголосовали во втором чтении еще в январе 2020-го.

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Зеленскому закон направили 11 января, однако он вернулся обратно с подписью только 21 мая. Затем его напечатали, и закон уже вступил в силу.

Им предусмотрен ряд изменений, направленных на совершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами. Инициатор закона и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев во время рассмотрения законопроекта в Раде подчеркнул, что закон направлен на деоффшоризацию.

Что предусматривает закон

  • выводит международные денежные транзакции из тени;
  • способствует прозрачности в отчетах по валютным операциям на предприятиях;
  • является базой для реформирования Государственной налоговой службы ;
  • предотвращает использование агрессивных схем налогового планирования;
  • внедряет международные стандарты налогового контроля;
  • совершенствует процедуру администрирования налогов и сборов;
  • уточняет процедуру подачи требования об уплате недоимки по единому взносу;
  • увеличивает штраф за нарушение требований, предусмотренных законом;
  • вносит изменения в законы о господдержке сельского хозяйства, которые уточняют формулу расчета удельного веса стоимости реализованных товаров, при достижении которой у производителя появляется право на получение бюджетной дотации,
  • устанавливает ставку пошлины на табачные изделия для электрического нагрева (так называемые вейпы).
Автор: Вероника Климская
Теги: Деньги Владимир Зеленский Законодательство Даниил Гетманцев Верховная Рада Налоги Новости Украины
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