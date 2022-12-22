Об этом 24 каналу рассказал адвокат и юрист Олег Мицик. По его словам, к изменениям в отношении административных правонарушений относится увеличение наказания за отсутствие военнослужащего в воинской части в течение 1 – 10 суток до 7 – 10 суток ареста на гауптвахте или увеличение срока ареста или штрафов за употребление алкоголя.

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Изменения в отношении административных правонарушений имеют место

Мицик подчеркнул, что сегодня очень многие злоупотребляют на этой теме, они маскируют это за тем, что военных нужно защищать. Однако нельзя употреблять наркотики или алкоголь на передовой.

Это беда – от этого страдают целые подразделения. Вторая часть закона, касающаяся ужесточения административной ответственности, не имеет серьезных замечаний от ученых. Надо некоторые штрихи сделать в соответствии с регламентом и тогда можно запускать этот закон,

– заметил адвокат.

Пример, как будет действовать закон

Мицик рассказал, что после изменений в Закон в 2015 году с целью борьбы с коррупцией, что имел такие же нормы, которые хотят применить к военным, некоторые дела по этим людям до сих пор тянутся, ведь преступления бывают разными.

Зато закон о вождении в нетрезвом состоянии, содержащий такие же "драконьи нормы", заработал – "суд с удовольствием выносит приговоры". Выходит, что закон об усилении наказания для военных скопировали с большими ошибками.

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Юрист привел к примеру ситуацию, с которой к нему обратилась родственница военнослужащего, что добровольцем пошел на фронт. На войне мужчина получил сначала ранение, а затем контузию. Военный не долечился и написал рапорт командиру о прохождении военно-врачебной комиссии.

Однако командир взвода при нем порвал рапорт и мужчина на нервах "схватил его за грудки", что немаловажно – не бил. Но это классическое насилие в отношении начальника.

Скажите, должен ли человек, перенесший два ранения безальтернативно идти на 5 лет в тюрьму?

– подчеркнул Мицик.

Какая самая главная проблема закона

По словам юриста, неповиновение является одним из самых массовых преступлений на фронте. Например, военный, которого должны были отправить в Краматорск в силу каких-то обстоятельств, написал рапорт об отказе, но впоследствии одумался и просит его направить туда. Впрочем, этот закон делает неизбежным отправку военнослужащего в тюрьму на 5 лет.

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Так, закон об усилении ответственности для военных не содержит индивидуальной оценки ситуации. Вторым важным аспектом является то, что Украине не хватает военных, а наказание усиливают тем, кто уже на фронте, а не тем, кто, например, уклоняется от мобилизации.

"Вместо того чтобы усилить и установить строгую ответственность за уклонение от мобилизации, у нас усиливают ответственность для тех, кто уже дважды в окопе был ранен, а для тех, кто не призывается вообще – ответственность детская", – подчеркнул адвокат.

Какие изменения нужно внести

Закон следует разделить и принять ту часть, которая касается усиления административной ответственности. А вызвавшие возмущение изменения в криминальный закон отдельно исследовать и принять через месяц. Не нужно спешить принимать такие нормы,

– подытожил Мицик.

Он также добавил, что в вышеупомянутых законах о коррупции и вождении в нетрезвом состоянии был запрет амнистии и условно-досрочного освобождения. В законе об усилении ответственности военных такого запрета нет.

По мнению адвоката, возможно, закон предусматривает, что "война завтра закончится и всех военнослужащих амнистируют".