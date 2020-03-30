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      Рада одобрила дополнительные социальные и экономические гарантии в связи с коронавирусом

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      Рада одобрила дополнительные социальные и экономические гарантии в связи с коронавирусом / golos.ua

      Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта одобрила законопроект №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавирусной болезни.

      Полное название законопроекта – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)".

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      Что предусматривают основные положения законопроекта:

      • внедрение поддержки для работников и работодателей в условиях распространения коронавируса;
      • расширение оснований для продления процессуальных сроков, установленных судом или законом;
      • обеспечение исполнения судебных решений;
      • введение ответственности за совершение общественно-опасных деяний в условиях распространения коронавируса;
      • временное упрощение производства продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса и упрощение процедуры ее закупки;
      • обеспечение осуществления выплаты социальной помощи, продление срока обращения за социальной помощью и сроков выплат социальной помощи;
      • отсрочка представления отчетов, статистической информации в контролирующие органы.

      В пояснительной к законопроекту говорится, что принятие документа "позволит обеспечить принятие необходимых мер для поддержания сфер жизнедеятельности человека и гражданина, а также для обеспечения надлежащего выполнения функций государства, нейтрализации негативных последствий снижения деловой и экономической активности в Украине и мире, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции COVID-19".

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Бизнес Судьи Работа
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