Рада одобрила дополнительные социальные и экономические гарантии в связи с коронавирусом

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта одобрила законопроект №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавирусной болезни.

Полное название законопроекта – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)".

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Что предусматривают основные положения законопроекта:

внедрение поддержки для работников и работодателей в условиях распространения коронавируса;

расширение оснований для продления процессуальных сроков, установленных судом или законом;

обеспечение исполнения судебных решений;

введение ответственности за совершение общественно-опасных деяний в условиях распространения коронавируса;

временное упрощение производства продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса и упрощение процедуры ее закупки;

обеспечение осуществления выплаты социальной помощи, продление срока обращения за социальной помощью и сроков выплат социальной помощи;

отсрочка представления отчетов, статистической информации в контролирующие органы.

В пояснительной к законопроекту говорится, что принятие документа "позволит обеспечить принятие необходимых мер для поддержания сфер жизнедеятельности человека и гражданина, а также для обеспечения надлежащего выполнения функций государства, нейтрализации негативных последствий снижения деловой и экономической активности в Украине и мире, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции COVID-19".