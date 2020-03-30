Рада одобрила дополнительные социальные и экономические гарантии в связи с коронавирусом
Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта одобрила законопроект №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавирусной болезни.
Полное название законопроекта – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)".
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Что предусматривают основные положения законопроекта:
- внедрение поддержки для работников и работодателей в условиях распространения коронавируса;
- расширение оснований для продления процессуальных сроков, установленных судом или законом;
- обеспечение исполнения судебных решений;
- введение ответственности за совершение общественно-опасных деяний в условиях распространения коронавируса;
- временное упрощение производства продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса и упрощение процедуры ее закупки;
- обеспечение осуществления выплаты социальной помощи, продление срока обращения за социальной помощью и сроков выплат социальной помощи;
- отсрочка представления отчетов, статистической информации в контролирующие органы.
В пояснительной к законопроекту говорится, что принятие документа "позволит обеспечить принятие необходимых мер для поддержания сфер жизнедеятельности человека и гражданина, а также для обеспечения надлежащего выполнения функций государства, нейтрализации негативных последствий снижения деловой и экономической активности в Украине и мире, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции COVID-19".
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