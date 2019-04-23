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      "Закон о Президенте" – это не о фамилии, а о принципах, – Садовый

      31 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      В течение всей каденции парламента "Самопомич" требовала принятия "Закона о Президенте", где бы четко отмечались его полномочия, система отчетности и процедура импичмента.

      Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Львова, председатель партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый.

      "Фракции коалиции избегали этого, как могли, чтобы не портить настроение ПОП. А здесь после неутешительных результатов выборов все вдруг вспомнили о законопроекте авторства Оксаны Сыроед.

      Так вот уважаемые. "Самопомич" конечно последовательная и от своей идеи относительно "Закона о Президенте" отказываться не будет. Потому что это не о фамилии, а о принципах. Наш законопроект уже находятся на рассмотрении как в парламенте, так и у команды победителя выборов. Если есть замечания или пожелания – готовы к публичной дискуссии", – отметил Садовый.

      Но также политик подчеркнул, что партия имеет одно условие – это пакетное голосование закона о президентских полномочиях и отмене депутатской неприкосновенности.

      Депутат от "Самопомичи" Андрей Журжий предложил идею, как это можно сделать без долгих конституционных процедур, которыми сейчас пугает коалиция.

      Отменить запрет на проведение следственных действий относительно нардепов (Конституция этого не запрещает) и вся "прелесть" неприкосновенности испаряется как роса на солнце.
      Думай-те,
      – завершил Садовый.

      Напомним, недавно "Самопомич" в парламенте начала сбор подписей под законопроектом "О Президенте". Также Андрей Садовый сказал, что проведен разговор с Арсением Яценюком и вместе с "Народным фронтом" создана рабочая группа с целью ускорения принятия этого документа.

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      Теги: Новости политики Оксана Сыроид Самопомич Андрей Садовой
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