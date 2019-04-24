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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Закон о Президенте нужен Зеленскому, – Садовый

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      Андрей Садовый и Оксана Сыроид
      Андрей Садовый и Оксана Сыроид / samopomich.ua

      Но внесут его в парламент лишь после совместной работы и согласования со всеми участниками политического процесса.

      Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил лидер "Самопомочи", мэр Львова Андрей Садовый.

      "По моему убеждению, это должен быть законопроект консенсуса. Текст законопроекта есть у победителя выборов, и его окончательная редакция возможна только как консенсус между командой новоизбранного Президента, общественной экспертной средой и парламентом", – сказал Садовый.

      Политик также добавил, что принимать такой закон парламент будет иметь "моральное право" только после снятия неприкосновенности с депутатов и принятия нового избирательного кодекса в отношении парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми списками: "Если парламент не примет два закона – вообще стоит вопрос легитимности этого парламента".

      Автор законопроекта, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид отметила, что нынешние полномочия Президента – увы, делают его слабее: "Хотим ли мы, чтобы Президент стал заложником олигархического влияния, назначая глав тарифных регуляторов? Думаю, что нет. Хотим ли мы, чтобы Президент руководил мелиорацией? Или государственными предпринимателями? Нет. Для этого есть правительство. Поэтому мы предлагаем тот механизм, который сделает Президента сильнее и защитит его от воздействий".

      В то же время Андрей Садовый отметил, что ни о каких ограничениях конституционных полномочий Президента речь не может идти априори. Лишь упорядочение процедур, которыми он их реализует.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Оксана Сыроид Андрей Садовой Самопомич
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