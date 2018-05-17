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Рада приняла закон о валюте: что изменится для украинцев

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Закон о валюте 2018: что изменится для украинцев
Закон о валюте 2018: что изменится для украинцев / slavdelo.dn.ua

Парламент Украины принял закон "О валюте" в первом чтении. Этот документ должен упростить жизнь украинцам, которые имеют дело с иностранной валютой.

За президентский закон "О валюте" №8152 проголосовало 253 народных депутата.

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Закон предусматривает отмену валютного контроля для более чем 40% операций, регистрацию кредитов от нерезидентов и лицензирование инвестирования за границу. Также будут отменены валютные ограничения для бизнеса и либерализирован рынок.

Закон "О валюте" предусматривает следующие изменения:

1. "Безвиз" для капитала. Бизнес и население смогут самостоятельно решать, когда и как проводить валютные операции, для этого не нужно будет ждать разрешения регулятора.

2. Отмена некоторых ограничений. Закон отменит валютный контроль для сделок по покупке и переводу валюты на сумму до 150 тысяч грн в эквиваленте.

3. Валютное инвестирование. Отныне для инвестиций за границу не нужна будет индивидуальная лицензия НБУ. Поэтому не нужно представлять большой пакет документов – еще и рисковать, что Нацбанк их "не пропустит".

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4. Закон продолжит максимальный срок для расчетов по операциям экспорта и импорта товаров до свыше 180 дней. Экспортерам не нужно будет продавать выручку, а покупать валюту можно будет, не привязываясь к конкретному экспортному контракту.

5. Будут ослаблены санкции в отношении нарушения валютного регулирования для экспортеров и импортеров.

6. Не нужно будет регистрировать в НБУ привлеченные из-за рубежа кредиты.

Закон про валюту
Закон "О валюте": основные изменения

Однако, либерализация не означает отсутствие контроля. НБУ и банки будут иметь право требовать от компаний и физических лиц документы о проведенных валютных операциях, так же как НБУ и ДФС будут проверять вопросы соблюдения валютного законодательства. Кроме того, Нацбанк сможет установить ограничения, если увидит определенные риски на валютном рынке.

Теги: Новости Украины Верховная Рада Законопроект Банки НБУ Валюта
Источник: 24 Канал
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