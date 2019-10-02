Закон об аренде госимущества: эксперт назвала серьезные риски

Новое правительство хочет реформировать страну. О необходимости перезагрузки на днях заявил министр Алексей Гончарук. Прежде всего хотят ликвидировать бюрократические барьеры, чтобы противостоять давлению чиновников на бизнес и способствовать экономическому развитию. Соответствующим "барометром", который измеряет это давление на предпринимателей, является Государственная регуляторная служба.

Что делает Государственная регуляторная служба, чтобы защитить права предпринимателей и одновременно не нанести урон интересам государства рассказала руководитель органа Ксения Ляпина.

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– Сейчас мы понимаем, пока правительство форматировалось, то центр быстрых решений перешел в Верховную Раду. Поэтому нам приходится очень активно включаться в процесс и смотреть, что принимает Рада. Начали с того, что премьер подчеркнул, что надо разрушать бюрократические барьеры и давление на бизнес. Так вот, в процессе разрушения главное – не создать новый.

Сейчас Верховная Рада в спешке принимая решения безответственных процедур фактически создает дополнительные барьеры,

– подчеркнула Ляпина.

– Это заставляет предпринимателей свести больший учет, а больший учет – это означает больше времени и денег тратится. Плюс каждая ошибка в этом учете стоит огромные штрафы. А эти штрафы соответственно налагаются на стоимость ведения деятельности. Верховная Рада просто увеличила стоимость выполнения законов Украины. А мы говорим собственно об уменьшении стоимости бизнеса с точки зрения выполнения бюрократических требований. То есть решение, на мой взгляд, очень ошибочно.

Изменения в закон об аренде государственного и коммунального имущества: какие есть риски

– Сейчас есть очень интересный кейс. К нам обратились депутаты, чтобы мы проанализировали законопроект, по которому вообще никакой дискуссии нет. Потому что никто ничего о нем не знает. Речь идет об изменениях в закон об аренде государственного и коммунального имущества. Такое название якоьы перспективное, но что там происходит? А там происходит:

• Наступление на права местного самоуправления

– Ему практически не будут давать собственноручно распоряжаться по своему усмотрению имуществом общины. Если мы считаем, что они там коррумпированы или плохие, то это решается выборами, а не "большим братом", который из Киева будет диктовать, как распоряжаться коммунальным имуществом.

• Ограниченность размещать оборудование для телекоммуникации

– И это во время, когда мы презентуем и рассказываем о государстве в смартфоне. Так простите меня, но это невозможно без того, чтобы развивать сети.

• Брать деньги с облгазов за аренду сетей, которые они используют

– Звучит как бы справедливо, но здесь начинается нюанс. А что использовать: государственное, коммунальное или частное? Никто не провел инвентаризацию. Было соответствующее постановление до 1 декабря 2017 года провести инвентаризацию газораспределительных систем и проверить наличие правоустанавливающих документов и так далее. Было ли это сделано? Исходя из всего, нет. Потому что на сегодня никто не знает, с чего брать аренду. А дальше возникает еще интересный вопрос – деньги за аренду госимущества должны идти в государственный бюджет, а коммунального – в местный бюджет. Но в законопроекте говорят нам – нет. Пусть это идет Нафтогазу. Что-то это все выглядит немного неадекватно. И это принимается все без дискуссий. Нет никаких консультаций общественных.

Наш профиль организовывать площадки для обсуждения и дискуссий, чтобы этих "чертей", которые в деталях, выдергивать из тех законопроектов. Логично – сначала провести дискуссию, а потом сделать законодательную работу,

– отметила эксперт.

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