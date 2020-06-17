Законопроект о государственном регулировании деятельности в сфере проведения и организации азартных игр 2285-д, зарегистрированный в Верховной Раде представителем «"Слуги народа" Олегом Марусяком, не соответствует нормам Конституции.

К такому выводу прошло Главное юридическое управление ВР, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Самым большим камнем преткновения в проекте оказалось создание Комиссии по регулированию азартных игр.

Согласно проекту, профильный комитет Верховной рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политики), уполномочивается определять членов конкурсной комиссии, которая затем избирает председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр. Это фактически наделяет Комитет полномочиями единолично создавать Комиссию по регулированию азартных игр, поскольку роль Кабинета министров Украины в этом процессе является чисто номинальной. Такой объем полномочий комитета парламента противоречит Конституции Украины и их конституционно-правовому статусу.



Законопроект предусматривает, что председатель и члены Уполномоченного органа назначаются на должность Кабинетом Министров в порядке, определенном этим Законом, в частности из числа кандидатов, представленных Конкурсной комиссией, которая создается при Кабинете Министров.



В состав Конкурсной комиссии входят пять человек по представлению комитета Верховной Рады украины, к предмету ведения которого относятся вопросы деятельности по выпуску и проведения лотерей, налогообложения субъектов такой деятельности, игорный бизнес. Однако, комитеты парламента согласно Конституции и закона "О комитетах Верховной Рады Украины" не являются самостоятельными субъектами парламентского контроля, они принимают участие в его осуществлении только на стадии подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к сфере парламентского контроля Верховной Рады Украины.



Поэтому, учитывая особенности конституционно-правового статуса комитет Верховной Рады Украины не может быть субъектом представления кандидатур в Конкурсной комиссии по избранию Председателя и членов Уполномоченного органа, отмечается в заключении Главного юридического управления.



Создание самой Комиссии по регулированию азартных игр также противоречит Конституции Украины.



Законопроектом предусматривается определить Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей уполномоченным органом государственного регулирования в сфере организации и проведения азартных игр, что является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. По сути, речь идет об образовании законом указанного центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

Считаем, что законодательное определение особенностей правового статуса этой Национальной комиссии не вытекает из конституционной модели организации власти в Украине, по которой государственная власть в Украине осуществляется на началах ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Как известно, Конституция Украины не содержит оснований для расширения законом полномочий Верховной Рады по образованию законом центральных органов исполнительной власти со специальным статусом,

- отмечают эксперты Главного юридического управления ВР.



В управлении напомнили, что создание центрального органа исполнительной власти и присвоение ему соответствующего наименования является полномочием Кабинета Министров, а не Верховной Рады.



По данным СМИ, законопроект разрабатывался с участием бизнесмена Бориса Баума. В интервью он признавался, что имеет все шансы возглавить Комиссию по азартным играм.



17 июня стало известно, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проведет экспертизу законопроекта о легализации и государственном регулировании азартных игр. Экспертиза приостановит рассмотрение законопроекта в срок до 10 дней.