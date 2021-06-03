Ну прямо как по "темникам". Интересно почему? Вот первый типичный вопрос: почему главным субъектом (точнее, оператором реализации, – В.Ф.) этого законопроекта определен именно СНБО (Совет национальной безопасности и обороны)?

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Отвечаю.

Во-первых, потому, что сам законопроект называется "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". А раз речь идет об "угрозах национальной безопасности", то заниматься этим должен СНБО.

потому, что сам законопроект называется "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". А раз речь идет об "угрозах национальной безопасности", то заниматься этим должен СНБО. Во-вторых, Президент Зеленский уже убедился (на истории с санкциями), что через СНБО все будет происходить быстрее и эффективнее, чем через другие органы государственной власти.

Так зачем придумывать велосипед?

В-третьих, как я подозреваю (судя по разным прямым и косвенным признакам), основным разработчиком (или одним из главных) этого законопроекта (от имени Президента) был СНБО. Поэтому они за собой и застолбили эксклюзивную роль оператора реализации этого закона. Тут все логично и традиционно.

В контексте вопроса об этом законе и СНБО также спрашивают, а может быть надо создать отдельную государственную структуру для реализации этого законопроекта? В этой связи у меня возникает большое подозрение: явно кто-то хочет возглавить этот процесс и эксклюзивно его контролировать. Понятно почему.

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Но есть и другое объяснение такого предложения.

Это просто идеальный вариант заволокитить, максимально бюрократизировать и уменьшить эффективность процесс деолигархизации. У нас только на создание нового органа госуправления уходит несколько месяцев. Затем надо набрать его штат (по конкурсу). Вот считайте целый год уйдет только на решение оргвопросов, а не на реализацию этого закона.

И на отдельный орган госуправления олигархам будет гораздо легче влиять, чем на СНБО. А что касается рисков конфликта интересов в СНБО, о чем упомянул один наш большой руководитель, то да, такой риск существует. У нас некоторое время назад один из олигархов был Президентом Украины.

В нынешнем СНБО олигархов вроде бы нет. Но в таких случаях (если возникает конфликт интересов), соответствующий член СНБО должен взять самоотвод и не принимать участие в процедуре принятия решения. Поэтому предложение отдать функцию ограничения олигархов какому-то нового госоргану – это очень хитрая политтехнология убить (или девальвировать) эту идею на корню.