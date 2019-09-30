Законопроект имени Коломойского

Кто ответит за уничтожение железорудной промышленности Украины?

Зачем резать курицу, которая несет золотые яйца? Именно такой классический вопрос возникает у экспертов, когда они анализируют важнейшие положения законопроекта №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". В частности, вызывают недоумение и полное неприятие запланированные в законопроекте изменения по налогообложению железной руды, которое должно вырасти в 4 раза.

Железорудная промышленность – одна из самых сложных в горно-добывающей отрасли Украины. И в то же время – ключевой и надежный плательщик налогов в бюджеты всех уровней и в Пенсионный фонд. По данным ОП "Укрметаллургпром", в 2018 году отечественные предприятия по добыче железной руды перечислили более 19,4 млрд гривен налогов и сборов. Примечательно, что поступления в госбюджет от ренты за добычу руды с 2012-го по 2018 год выросли почти в 5 (!) раз. Для сравнения, за то же время рентные платежи от полезных ископаемых государственного значения (куда входит также руда) выросли только в 1,6 раза, а поступления от добычи нефти – в 1,1.

Россияне получат почти в 10 раз больше

Сейчас власть снова планирует увеличить ренту за добычу железной руды, приняв скандальный законопроект №1210. Хотя, по мнению экспертов, уровень рентных ставок уже достиг потолка и дальнейший подъем не только не даст экономического эффекта, но и больно ударит по железорудной промышленности в частности, и по экономике Украины в целом.

"Уже сейчас ставка ренты на добычу железной руды в Украине одна из самых высоких в мире – 8% (на текущий год временно повышена до 8,8%), – отмечает партнер консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers Украина Максим Дудник. – В то время, как в России – 4,8%, Австралии – 3,5%, Казахстане – 2,8%, ЮАР – 0,5% ..."

Но еще печальнее картина, если сравнивать доли рентных платежей по коммерческой прибыли предприятий в Украине и мире. Тут мы очень существенно отстаем от конкурентов. А в случае принятия законопроекта №1210 в его нынешней редакции, ситуация станет совсем критической. В таком случае, по данным PricewaterhouseCoopers, доля рентных платежей в Украине составит заоблачные 22%! Между тем, как в Австралии – 11,4%, Казахстане – 10,6%, Бразилии – 8,5%, Канаде – 8,4%, Китае – 4,4%, а в России – вообще 2,5%. То есть, железорудные предприятия РФ получать доходы от добычи почти в 10 (!) раз больше, чем украинские. При таких условиях, говорить о нашей способности конкурировать на мировом рынке нет никакого смысла. И в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться, потому что цены на руду сейчас падают и существует тенденция, что этот процесс будет продолжаться.

Ужасный сценарий

Чем это может обернуться для экономики Украины?

"Резкое повышение рентных ставок на ряд сырьевых товаров, предложенное авторами законопроекта №1210, приведет к крайне негативным последствиям, – считает эксперт Дмитрий Марунич. – Нормальный бизнес не сможет работать в таких условиях. Для экономики ничего положительного такое решение не принесет. Во-первых, целый ряд проектов закроются, станут нерентабельными и невыгодными. Из-за нестабильности налогового законодательства в отношении предприятий, добывающих руду, будут пересмотрены западные инвестиции. Во-вторых, ставится под сомнение нормальное функционирование отрасли вообще".

Проще говоря, изменения в Налоговый кодекс, заложенные сейчас в законопроекте №1210, фактически уничтожат железорудную промышленность Украины. Горно-обогатительные комбинаты вынуждены будут остановиться, экономика потеряет миллиарды долларов инвестиций и десятки тысяч рабочих мест. И это вовсе не "апокалиптическая страшилка", как может кто-то подумать. История знает много примеров, когда по аналогичному сценарию в разных странах "умирали" целые отрасли.

Очковтирательство

Стоит отметить, что народный депутат Украины Даниил Гетманцев, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, пообещал, что законопроект №1210 не будет рассматриваться кулуарно, без консультаций с бизнесом и экспертами. "Мы хотим принять качественный закон, – сказал "слуга народа". – Поэтому нам нужен диалог, чтобы услышать друг друга и найти баланс".

Именно с целью "услышать друг друга" и была создана рабочая группа для наработки изменений к законопроекту. В нее вошли представители бизнеса, Госналоговой службы и эксперты. Но по словам участника группы – президента АП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова – их совместная работа оказалась не эффективной. На заседании депутаты выслушали замечания, покивали головами и решили вынести законопроект №1210 на голосование в первом чтении ... без изменений. Только пообещали, что правки можно будет внести в перерыве между первым и вторым чтением.

Такой подход к разработке и принятию крайне важного документа очень беспокоит бизнесменов и экспертов. Ибо практика работы парламента этого созыва (как говорят – в "турборежиме" или в "режиме принтера") свидетельствует, что вносить изменения перед вторым чтением депутаты или не хотят, или просто не успевают. Поэтому публичные обещания и показательное создании рабочей группы, которая ни на что не может повлиять, иначе как очковтирательством и не назовешь.

Еще один важный момент: принятие законопроекта №1210 в нынешнем варианте приведет к нарушению Бюджетного и Налогового кодексов. Такие изменения в налогообложении не могут вступить в силу раньше, чем через 6 месяцев. В то же время, новый бюджетный период начинается уже 1 января ...

Олигархическое чудо

Осмелятся ли народные депутаты пойти на сознательное нарушение? Готовы ли они принимать нелепый и вредный для государства закон? Об этом мы узнаем уже скоро, когда законопроект поставят на голосование в Верховной Раде. Но очевидно, что такие изменения в Налоговый кодекс лоббирует конкретный заказчик, который также должен нести ответственность.

"Непонятно, в связи с чем власти решили поднять ставки именно на ренту для добычи руд железа? – рассуждает эксперт Дмитрий Марунич. – Не исключено, что к возможному повышению ставок имеет отношение известный олигарх Игорь Коломойский".

В пользу этой версии свидетельствует сразу несколько моментов. В конце августа Коломойский дал интервью, в котором прямо заявил, что надо поднять рентную ставку на добычу руды. И буквально вскоре появился уже хорошо знакомый нам законопроект №1210, где все "пожелания" олигарха, странным образом, были конкретно прописаны. При этом увеличение ренты не коснулось, опять же – каким-то чудом, добычи руды марганца. Может потому, что в Украине есть только два марганцевых горно-обогатительных комбината (Марганецкий и Покровский) и оба контролирует именно Коломойский?