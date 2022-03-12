В ролике показали ужасы войны, которые в частности случились из-за открытого неба – разрушения домов ракетами, вражеская авиация в разных городах. Также волонтеры и медики показали свою новую реализацию.

Заметьте Над детьми не должны летать ракеты: медики "Охматдета" просят мир закрыть небо – мощное видео

На кадрах видны вражеские вертолеты в Гостомеле, попадание ракеты в многоэтажку в Киеве, полет вражеского истребителя в Житомир, сожженные здания и разрушения – последствия воздушных атак России.

Поэтому волонтеры, медики, воспитательницы в детском саду, вынужденные забирать детей в подвал, и местные жители обращаются с единственной просьбой к НАТО – закрыть небо.

Постоянная бомбардировка гражданского населения Киевщины, Чернигова, Сум, Ахтырки, Харькова, Житомира, Изюма. Варварское уничтожение больниц, школ и жилых домов Мариуполя и осада, в которой враг удерживает полумиллионный город уже две недели. Сотни людей погибают от зверства путинского режима, но все это можно остановить, закрыв наше небо,

– говорится в подписи к видео.

Жители Кропивницкого обратились к НАТО: смотрите видео

Мнение эксперта относительно закрытия неба: смотрите видео