Как сообщает ERR, железнодорожный пограничный пункт в Нарве с эстонской стороны временно останется открытым исключительно для ввоза стратегического сырья. В то же время для автомобильного пассажирского и грузового сообщения проезд будет полностью перекрыт.

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Автобусные перевозчики отменяют рейсы

Наиболее ощутимым ударом новые ограничения станут для автобусных компаний, которые до сих пор выполняли рейсы в Санкт-Петербург и планировали расширение маршрутов.

Компания Ecolines, недавно получившая от Министерства регионального развития и сельского хозяйства Эстонии лицензию на линию Таллинн – Москва, в настоящее время оценивает масштабы изменений для своей сети.

Нам придется немного подождать и подумать, что это будет означать для нас. Ведь это означает не только возвращать людям деньги за билеты, это сильно влияет на всю логистику. Нам нужно перенаправить наш транспорт, всю логистическую сеть, а там же работают люди – водители, персонал– сказала председатель правления Ecolines Элис Ковалева.

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Другой большой оператор, Lux Express, заявил, что перенесет закрытие пунктов пропуска практически без убытков.

На рейсы, отправляющиеся после 1 декабря, то есть после даты запланированного закрытия границы, продано чуть более 2000 билетов. Но с возможностью закрытия границы мы были вынуждены считаться уже с 2022 года. Поэтому мы этот риск просчитывали– рассказал член правления Lux Express Ингмар Роос.

Грузовые потоки идут в обход

Отмечается, что сектор коммерческих грузовых перевозок несет меньшие потери из-за того, что большинство операторов уже переориентировались на другие маршруты. За время полномасштабной войны количество эстонских перевозчиков на российском направлении сократилось с 500 до около 50.

Если посмотреть на пропускную способность грузовиков на пограничных переходах Лухамаа и Койдула, то там за сутки проходит около десяти машин. Те немногие, кто еще ездит, ездят через латвийские пограничные переходы. Потому что пропускная способность эстонской границы слишком мала– заявил генеральный секретарь Эстонской ассоциации международных перевозчиков Эрмо Перолайнен.

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Как добавил Ингмар Роос, компания не планирует предпринимать попытки направлять пассажирские автобусы в Россию через территорию Латвии. По его словам, власти Латвии не выдают новые разрешения на перевозки и не продлевают действие старых документов.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна выразил надежду, что соседние балтийские страны также синхронизируют свои действия и перекроют сообщение с государством-агрессором для усиления санкционного давления.

Напомним, что Эстония полностью закроет границу с Россией уже с 1 декабря. Поводом для такого решения стала попытка устроить российскую диверсию на оборонном предприятии Threod Systems, специализирующемся на производстве беспилотников.