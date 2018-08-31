Закрывали и издевались: в Тернопольской области разоблачили псевдореабилитационный центр

В Тернопольской области людей, нуждающихся в психологической помощи, незаконно удерживали в псевдореабилитационном центре. У пациентов отбирали мобильные телефоны и закрывали внутри.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Так, супруги из Киевской обалсти в июле 2017 году создали юридическое лицо, деятельность которого связана с предоставлением услуг по лечению от наркологической и алкогольной зависимости. Впоследствии к ним присоединилось еще несколько человек.



Участники организованной группы, все без медицинского образования, подыскивали наркозависимых, алкозависимых лиц и страдающих от игромании. Их заселяли в специально оборудованное здание вблизи Тернополя, из которого невозможно выбраться самостоятельно.

Убеждая родственников, что пациентам необходимо лечение без общения с внешним миром, у пациентов забирали мобильные телефоны и фактически закрывали на несколько месяцев, вводя неустановленные следствием препараты, подавляющие волю,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, имитируя оказание психологической помощи, люди без соответствующего образования издевались над пациентами, унижали их достоинство и употребляли нецензурные выражения.



Комната псевдореабилитационного центра, где издевались над больными / Источник: tern.gp.gov.ua



В прокуратуре сообщают, что реабилитация от псевдоврачей стоила от 10 до 30 тысяч гривен в месяц. Родственники пострадавших, не заметив никакого результата лечения, сообщили о деятельности реабилитационного центра правоохранителям.



Правоохранители установили 15 человек, которых закрыли в псевдоцентрах. Четырем организаторам центра сообщили о подозрении в похищении людей и незаконном лишении свободы. Трем из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога. Один человек находится под круглосуточным домашним арестом.