Залаштунки війни: хто з відомих українців допомагає армії

У попередньому блозі я розповідав про українських боксерів, які мають великі спортивні перемоги, але, на жаль, не мають громадянської позиції. Цим вони нівелюють всі свої досягнення для країни, бо коли підіймають прапор, який насправді не поважають, то це – лицемірство. Для балансу мені захотілось цей блог присвятити відомим українцям, яких поважаю та навіть люблю як свідомих та крутих громадян.

Я склав свій невеличкий рейтинг людей, які мають чітку громадянську позицію. І, якщо хтось не потрапив до рейтингу, то, будь ласка, не ображайтесь. Вас, крутих, насправді дуже багато!

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Сергій Притула

Першим я би згадав Сергія Притулу. Він шоумен, актор, телеведучий і просто хлопець бімба-ракета. Говорити про Сергія можна дуже багато, але я б хотів звернути увагу на особливо важливе: з початку бойових дій на сході України Сергій займається волонтерством. Він не лише збирає мільйони на потреби української армії, але й докладає свої гроші. До того ж, у такій кількості, про яку ми, напевно, ніколи не дізнаємось. Бо говорити про такі речі Сергій не любить, а я його за це поважаю ще більше.



Сергій Притула займається волонтерством

Притула не цурається називати речі своїми іменами – а це дорого коштує. На відміну від вищезгаданих героїв-боксерів, які досі не можуть сказати, чий Крим, Сергій прямо каже, що Росія – агресор, Крим анексований, а на сході України йде війна. І він, як свідомий громадянин, робить, що може, щоб бути корисним. І от вам ще дві його красномовні репліки з інтерв'ю "Українській правді", які мені дуже близькі і які, на мою думку, характеризують його як чоловіка і як громадянина.

Я не згідний, що спорт поза політикою. Я переконаний, що спорт, музика, кіно – це все політика чистої води,

– сказав Сергій Притула.

Так, я теж у цьому переконаний. А всі ті, хто вважає, що спорт, кіно, музика, культура в цілому "поза політикою", є звичайними боягузами й пристосуванцями.



Притула переконаний, що спорт, кіно, музика, культура не може бути поза політикою

"Ми мали її (війну, – 24 канал) завершити швидше, якби у серпні 2014 року російська армія у складі кількох батальйонно-технічних груп не зайшла вглиб наших територій. А ми навіть толком не мали резервів, – додав Притула.

Тут коментувати навіть не буду, адже я був безпосереднім учасником саме цих подій влітку 2014 року. Російські свиновійська не лише зайшли декількома БТРами, а ще й регулярно посипали нас з "братерської землі", якій б'ють поклони Усики, Ломаченки й Гвоздики.

Соня Сотнік та Сергій Кузін

Кого б я ще відніс до свого рейтингу свідомих українців? Радіоведучих Radio Roks Соню Сотнік та Сергія Кузіна. Вони не тільки інформаційно з 2014 року підставляють нам всім плече, але й проводять благодійні концерти на підтримку військових та переселенців. Та й взагалі, Соня та Сергій – це люди, які ніколи не будуть намагатись всидіти на двох стільчиках, аби тільки нікого не образити. Це такі пєрци, які мають зрозумілу позицію щодо подій у нашій країні й чітко її висловлюють. Моя повага вам, друзі.



Соня Сотнік та Сергій Кузін

Українські гурти

Далі я хотів би розказати про музикантів з кількох крутих гуртів, які допомагають українській армії, популяризують українську мову і не бояться відкрито казати, що Росія – це агресор. Ви всі їх добре знаєте.

Це фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який допомагає нашій армії та постраждалим від війни на сході. Андрій влаштовує благодійні концерти, але водночас не любить вихвалятися своєю допомогою. Тож я розкажу про один епізод, від себе. Минулого року дуже тихо, без анонсів, на задньому дворі Veterano Pizza він давав безкоштовний концерт для сімей загиблих. Було дуже затишно, так, знаєте, по-домашньому тепло і круто.



Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк

Ще один музикант – Сашко Положинський з гурту "Тартак". Він, як і всі у цьому блозі, є крутим дядьком, який не тільки має свідому громадянську позицію, але й пише пісні, які чіпляють за живе. Сашко їздить на фронт, співає, щоб підтримати бойовий дух військових. А ще ходить на суди, де вирішується доля необґрутовано затриманих ветеранів, та відкрито говорить про проблеми із судами у нашій країні.

"Танок на Майдані Конго" має рівень крутості не менше, ніж вже згадані мною гурти. Тримають фронт музичний та волонтерський. До того ж, якщо хтось запропонує лідеру "Тартака" або фронтмену "Бумбокса" виступити в Росії, думаю, вони інтелігентно пошлють. А от пацани з "ТНМК" можуть і в голову зацідити.



"Танок на Майдані Конго"

Також до цього переліку свідомих українців я б обов'язково додав музикантів "Другої Ріки", телеведучу Яніну Соколову, надзвичайних акторок Аду Роговцеву та Ірму Вітовську і, звичайно, колишню керівницю міністерства охорони здоров'я Уляну Супрун, про яку я хочу розповісти трохи більше. Уляну знаю особисто і більш свідому українку ще треба пошукати. І це при тому, що вона канадка. Всі знають, що вона працювала тимчасово виконувачкою обов'язків міністра, чим завдала багато шкоди фармакологічній мафії, яка наживалася на державних закупівлях ліків.

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Уляна Супрун

Та й взагалі, вона, як на мене, єдина з міністрів, яка сумлінно виконувала свою роботу, не брала хабарів і відстоювала, у першу чергу, права пацієнтів і лікарів, а не інтереси бізнесу чи влади. Вона не лише відкрито каже, хто на кого напав і що взагалі відбувається в Україні, а ще й кіно знімає. Так-так, хто не знав, Уляна Супрун виступила продюсером нової класної комедії "Наші котики", яка розказує історію бійців одного ВОПу.



Уляна Супрун виступила продюсером комедії "Наші котики"

Користуючись нагодою, запрошую всіх піти й подивитися це кіно, бо воно смішне і крутезне. Я вже трохи встиг його подивитися під час передпоказу, влаштованого для ветеранів. Тож не пропустіть – скоро в кінотеатрах!

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На цьому буду завершувати цей випуск, додам тільки одне – в Україні насправді свідомих людей дуже багато, і байдуже, відомі вони, чи не дуже. І нехай свідомих менше, ніж ворогів і тих діячів, які "поза політикою", але вони крутіші, спритніші й набагато сильніші.