Об этом рассказал Евгений Межевикин, бывший командир танкового батальона 93 бригады Холодный Яр.
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Украденное имущество хоронили в БМД
Противник покинул позиции и бросил четвертую БМД со спаренной пушкой. Внутри электроника. Все на кнопочках. Межевекин решил ее завести, поэтому запрыгнул внутрь.
Машина современная, классная, но забита барахлом. Мешки. А в мешках то, что они намародерили. Сигареты – только "Мальборо" и "Лаки забастовка". Алкоголь: виски, текила,
– вспомнил военный.
Он рассмеялся, когда увидел, что возле механика-водителя лежит круг сыра, а еще наборы ключей, серебро, телефоны местных, которые забрали.
Важно – Оккупанты признались в изнасилованиях и поедании собак: