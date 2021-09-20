Уже через месяц туда доставят хорватское оборудование для переработки мусора. Там будут сортировать мусор, перерабатывать в компост, производить RDF-топливо.

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Мощности завода способны охватить 80% от всех отходов Житомирской общины. Руководитель ООО "Грин Бин Украина" Евгений Барах рассказал, что в целом рассчитывают на переработку более 51 тысяч кубометров мусора в год – по проектной мощности и работе в 2 смены.

Дальше будем смотреть, как будет загружаться завод. В целом задачу поставили так, чтобы обеспечить переработку мусора как и города, так и Житомирского района,

– подчеркнул Барах.

Строительство завода позволит не только перерабатывать мусор, но и повышать энергетическую независимость Житомира.

Кстати! Как заверили в горсовете, продукты переработки будут поставлять на городские ТЭЦ, как альтернативу природному газу.

"Подготовленный РДФ – это высококалорийное топливо и его можно сжигать. 35 тысяч тонн РДФ, которые будут производить на заводе, примерно 18 миллионов кубов газа – это 30% потребности нашего "Житомиртеплокоммунэнерго", – отметил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

Будущий завод по переработке мусора – это более 150 новых рабочих мест. На полную мощность предприятие планируют запустить в начале 2022 года.

В Житомире строят мусороперерабатывающий завод: смотрите сюжет