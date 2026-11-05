Массовые "заминирования" самолетов всколыхнули Европу: что говорят в Евросоюзе

Об этом сообщает ANSA.

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Что известно о массовых "заминированиях" самолетов в Европе?

В четверг, 5 ноября, угрозы поступили как минимум на 18 авиарейсов в разных странах Европы. По данным итальянского агентства, сообщения об угрозе взрыва поступали на рейсы, связанные с Италией, Чехией, Болгарией, Румынией и другими европейскими странами. Часть самолетов приземлилась в аэропортах назначения, остальные были вынуждены изменить маршрут.

В частности, самолет авиакомпании Aer Lingus, следовавший из Дублина в Рим, перенаправили на французскую авиабазу Эвре. Его сопровождали французские истребители.

Рейс Wizz Air из Милана в Варшаву из-за аналогичной угрозы приземлился в Вене.

Тем временем самолет Finnair, летевший из Хельсинки в Рим, сопровождали два итальянских истребителя Eurofighter. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Фьюмичино, где проверки не выявили опасности.

В Чехии анонимные сообщения о взрывчатке получили сразу четыре самолета, направлявшиеся в Прагу. Два рейса прибыли из Великобритании, по одному – из Ирландии и Греции.

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По информации České Noviny, правоохранительные органы проверили все четыре самолета, а также территорию аэропорта имени Вацлава Гавела и его окрестности. Взрывчатки или подозрительных предметов обнаружено не было.

Работа аэропорта не ограничивалась, а расследование передали чешскому Национальному центру по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.

В Румынии угрозу получил самолет Wizz Air, выполнявший рейс из Милана в Бухарест. На борту находились 182 пассажира и семь членов экипажа.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту имени Анри Коанды. Как сообщает Digi24, после проверки воздушного судна, багажа и пассажиров взрывного устройства не обнаружили.

Один из пассажиров рассказал, что после приземления людям пришлось около полутора-двух часов ждать в автобусах, прежде чем пройти дополнительный контроль безопасности.

Также угрозы поступили в адрес трех рейсов Ryanair, направлявшихся в Болгарию. Два самолета приземлились в Софии, а рейс из Лондона – в Пловдиве. Проверки не выявили опасности.

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В Бельгии благополучно приземлился самолет польской авиакомпании LOT, летевший из Варшавы в Брюссель. Сообщение о возможном наличии взрывчатки также не подтвердилось.

Кроме того, проверки провели в аэропорту Мадрида, где осмотрели несколько самолетов. Подозрительных предметов не обнаружили.

Как Евросоюз отреагировал на волну угроз?

Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас заявил, что ЕС внимательно следит за ситуацией и поддерживает связь с государствами, затронутыми инцидентами, а также с Европейским агентством авиационной безопасности.

По его словам, на уровне Евросоюза уже задействован механизм обмена информацией по вопросам безопасности авиации.

Любые угрозы гражданскому населению неприемлемы. Обеспечение безопасности граждан остается приоритетом– подчеркнул еврокомиссар.

Цицикостас призвал национальные органы власти тщательно расследовать сообщения о взрывчатых веществах и принимать необходимые меры безопасности. Он также подчеркнул важность сотрудничества с аэропортами, авиакомпаниями и правоохранительными органами.

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В то же время еврокомиссар подчеркнул, что пока рано делать выводы о том, связаны ли между собой эти инциденты. Цицикостас добавил, что национальные расследования продолжаются.

По данным ANSA, сообщения о якобы взрывчатке поступали на европейские авиарейсы и в предыдущие дни. В частности, 3 ноября угрозы поступили в адрес десяти рейсов, однако все они оказались ложными.