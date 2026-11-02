В подвале здания под Киевом якобы удерживали около 40 человек: в полиции объяснили ситуацию

В сети появились сообщения о том, что около 40 человек якобы удерживаются в подвале под Киевом / Полиция (илюстративное)
В Петропавловской Борщаговке под Киевом 2 ноября возник конфликт вокруг здания, где вооруженные люди якобы удерживали людей. Пока врачи сообщали о пострадавших, правоохранители отрицали факт захвата заложников.
Как сообщали местные СМИ и телеграм-каналы, вооруженные мужчины заблокировали входы в подвальное помещение здания. Инцидент официально прокомментирован в полиции Киевской области.
популярные видео
Что говорят правоохранители по случаю на Киевщине?
В полицию обратились работники частной скорой помощи, заявив, что им препятствуют попасть к гражданину. На месте стражи порядка выяснили, что инцидент произошел возле частного дома, где находились военнослужащие одного из подразделений Нацгвардии.
Рядом собрались местные жители. В полиции подчеркнули, что сообщения о якобы незаконном содержании людей и гибели гражданина не соответствуют действительности.
На месте происшествия работает руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области и командование Национальной гвардии Украины. Обстоятельства выясняются
Что писали в сети?
На вызов прибыла бригада скорой медицинской помощи, однако врачей внутрь не пустили, несмотря на заявления медиков о том, что четверо людей якобы находятся в критическом состоянии.
Впоследствии возле заблокированного здания начали собираться возмущенные местные жители. Ситуация быстро обострилась из-за отсутствия информации о состоянии людей внутри.
На месте инцедента собралась толпа людей: смотрите видео "Новости.Live"
Толпа окружила автомобиль скорой помощи и начала требовать от одного из присутствующих мужчин снять с лица маску. Врачи все это время находились рядом с машиной в ожидании возможности оказать помощь.
В то же время источники ТСН в правоохранительных органах опровергают сообщения о десятках заложников. По их информации, в здании находится только один человек – вероятно, военнослужащий, совершивший самовольное оставление части.
В пресс-службе Нацгвардии сообщили "Укринформу", что обстоятельства происшествия выясняются. Пострадавших или погибших нет.
При этом события возле здания стремительно набирали обороты. В сети писали о том, что на месте происшествия начались стычки. Люди пытались выломать забор, при этом появилась информация об использовании слезоточивого газа.
Как уточнил начальник полиции Киевской области, на место инцидента отправилось военное командование.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии