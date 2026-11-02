В подвале здания под Киевом якобы удерживали около 40 человек: в полиции объяснили ситуацию

Как сообщали местные СМИ и телеграм-каналы, вооруженные мужчины заблокировали входы в подвальное помещение здания. Инцидент официально прокомментирован в полиции Киевской области.

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Что говорят правоохранители по случаю на Киевщине?

В полицию обратились работники частной скорой помощи, заявив, что им препятствуют попасть к гражданину. На месте стражи порядка выяснили, что инцидент произошел возле частного дома, где находились военнослужащие одного из подразделений Нацгвардии.

Рядом собрались местные жители. В полиции подчеркнули, что сообщения о якобы незаконном содержании людей и гибели гражданина не соответствуют действительности.

На месте происшествия работает руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области и командование Национальной гвардии Украины. Обстоятельства выясняются– подчеркнули в полиции.

Что писали в сети?

На вызов прибыла бригада скорой медицинской помощи, однако врачей внутрь не пустили, несмотря на заявления медиков о том, что четверо людей якобы находятся в критическом состоянии.

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Впоследствии возле заблокированного здания начали собираться возмущенные местные жители. Ситуация быстро обострилась из-за отсутствия информации о состоянии людей внутри.

На месте инцедента собралась толпа людей: смотрите видео "Новости.Live"

Толпа окружила автомобиль скорой помощи и начала требовать от одного из присутствующих мужчин снять с лица маску. Врачи все это время находились рядом с машиной в ожидании возможности оказать помощь.

В то же время источники ТСН в правоохранительных органах опровергают сообщения о десятках заложников. По их информации, в здании находится только один человек – вероятно, военнослужащий, совершивший самовольное оставление части.

В пресс-службе Нацгвардии сообщили "Укринформу", что обстоятельства происшествия выясняются. Пострадавших или погибших нет.

При этом события возле здания стремительно набирали обороты. В сети писали о том, что на месте происшествия начались стычки. Люди пытались выломать забор, при этом появилась информация об использовании слезоточивого газа.

Как уточнил начальник полиции Киевской области, на место инцидента отправилось военное командование.