Они оценили возможные последствия и отступили на Севере, сосредоточившись на Востоке и активизировавшись на Юге. Для нас это безусловно преимущество, ведь есть определенное распыление сил врага. Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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россияне являются заложниками своего "величия". Они ведь отвоевывают, они же "вторая армия мира". Им будет трудно объяснить, как это они отказались от Харьковской области или Юга, а вместо этого – точно забирают Донбасс. Им это очень тяжело продать,

– объяснил советник МВД.

По его словам, линия фронта сохраняется статической в течение трех недель. На некоторых направлениях оккупанты пытаются штурмовать, на других – просто демонстрируют свое присутствие.

"Они действительно делают определенные штурмовые шаги, но по ограниченным и конкретным направлениям. В остальном они хотят поддерживать свое присутствие, определенный наступательный потенциал, поэтому они периодически обстреливают прифронтовые регионы. Но о каких-либо угрозах там не может и идти речи", – убежден Смирнов.

оккупанты готовятся к обороне

По состоянию на сегодняшний день россияне находятся на распутье. Смирнов отмечает, что оккупанты могут либо сразу перейти к обороне, либо постараться отбросить ВСУ вглубь Запорожской и Николаевской областей с целью захвата всей админграницы Херсонской области. Это позволит им улучшить тактические позиции, а также подготовиться к "референдуму" в сентябре.

Сейчас мы видим, что они предпринимали три попытки штурмовых действий на Юге, но я бы скорее назвал это разведка боем, чем штурмовые действия. Также активизировались беспилотники, разведывающие позиции,

– заметил советник министра внутренних дел.

Следует не забывать, что на Юге сосредоточено большое количество войск врага. "Для них действительно это очень символическая история, ведь потеря Юга будет огромным ударом", – сказал Смирнов.

Рассматривается два сценария

Маловероятный – контрнаступление со стороны ВСУ и отступление со стороны россиян. Более вероятный – оккупанты соберут свое командование, перекинут его на Левый берег, но оставят немалые войска. "Они могут поставить на алтарь своих амбиций определенное количество людей – "бабы нарожают", "мы не сдаем Юг", "ни шагу назад" и так далее. Эти нарративы мы все знаем еще со времен Советского Союза", – считает советник. При таких условиях у врага будет "инстинкт загнанного зверя", он будет сдаваться, мы сможем пополнить наш обменный фонд.

"Мы должны быть осторожны с контрнаступлением, но отработка по мостам, по складам, по командным пунктам, по тылу врага – это очень правильная подготовка", – резюмировал Смирнов.

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