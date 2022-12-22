Залужный отметил, что благодарит от имени каждого украинского солдата, в чьих руках переданное партнерами оружие уничтожает мировое зло и спасает невинные жизни. Об этом сообщает 24 канал.

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"Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе защищает мир от беды"

Главнокомандующий подчеркнул, что поздравляет всех, кто отмечает Рождество 25 декабря. В частности, и наших партнеров из НАТО – "братьев по оружию". Залужный поблагодарил за поддержку и помощь во время этой тяжелой, несправедливой и неоправданной войны.

"Благодарю от имени каждого украинского солдата, в чьих руках ваше оружие уничтожает мировое зло и спасает невинные жизни", - подчеркнул Главнокомандующий. Также он добавил, что цена мира очень высока. Об этом ни в коем случае нельзя забывать. Цена мира очень высока. Вспомните об этом, глядя на небо и Рождественскую звезду на нем. Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе защищает мир от беды. И поверьте, Господь там, рядом с ним. На стороне света и добра, правды и справедливости. Вместе победим,

– подчеркнул Залужный.

Поздравление Валерия Залужного с Рождеством: смотрите видео

Заметим, что 21 декабря штаб-квартиры ЕС и НАТО присоединились к акции "Подсветы Украину". Они выключили свет в поддержку наших граждан, которые в результате российских обстрелов остались без электричества.