Главнокомандующий записал соответствующее видеообращение, где заметил, что вынужден поднять достаточно сложную тему.
Внимание Рада усилила наказание для военных: депутат объяснил нюансы закона
Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу Президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов,
– объяснил Залужный.
Війна вимагає швидких рішень
За словами головнокомандувача, вирішити подібну проблему можна було більш м'яким шляхом, але у мирний час. А під час війни потрібні "швидкі дієві рішення".
Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо,
– зауважив Залужний.
Более того, главнокомандующий считает, что это и ключевое: "обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них".
"Часто потерянные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть", – добавил Валерий Залужный.
Также главнокомандующий отметил, что сейчас есть вероятность усиления безнаказанности командиров. "Ведь командиры также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие".
Главное о законопроекте по усилению ответственности военных
Законопроект 8271 был проголосован в Верховной Раде 13 декабря и направлен на подпись президенту. Его поддержали все политические силы, кроме "Голоса".
Документ предлагает предоставить полномочия Военной службе правопорядка в ВСУ осуществлять досмотр уполномоченными должностными лицами военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения с использованием технических средств и тестов.
Движение ЧЕСТНО сообщает, что законопроект существенно ограничивает право украинских военных на судебную защиту.
Украинцы зарегистрировали петицию, где просят Зеленского ветировать законопроект. Менее чем через сутки петиция набрала необходимое количество голосов.