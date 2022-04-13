Россияне атаковали село тяжелым вооружением

Историю героя опубликовал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Он рассказал, что на небольшое село Мощун враг бросил все возможное вооружение: точку "У", "ураганы", "грады", авиацию.

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Я дважды был в ДАПе, но честно скажу, что нынешние боевые действия намного жестче,

– рассказал "Морячок".

Кроме того, враг направил в поселок, без преувеличений, все виды войск. Военный убежден, что россияне шли с полным пониманием, зачем и как они это делают.

Украинские защитники знали – "за ними дети"

Россияне шли как захватчики. Мы же защищали свою землю. И это главная причина, которая помогла нам выстоять. За нами дети, которых нужно защищать,

– отметил военный.

Своим позывным "Морячок" защитник обязан морской пехоте – с 2009 по 2012 год он служил в первом отдельном батальоне морской пехоты, который базировался в Феодосии. С 2014 года защищал Украину на востоке.

Вернувшись в гражданскую жизнь, он работал трактористом, воспитывал сына и дочь. Однако мирную жизнь прервало полномасштабное вторжение России.

24 февраля утром я включил телевизор и услышал ракетные удары по Киеву. В военкомате был в тот же день. Семье не сказал тогда, куда еду,

– вспоминает военный.

Говорит, что больше всего переживал за семью, за детей. Ведь когда был в АТО, был уверен, что дома они в безопасности, на этот раз очень волновался, что не рядом. Однако клятва морского пехотинца и присяга призвала защищать свой народ.

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