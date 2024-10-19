Залужный поблагодарил Бронвен Мэддокс и Chatham House за приглашение и озвучил впечатления от визита.

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"Я до сих пор нахожусь в состоянии большого эмоционального подъема. Я очень благодарен госпоже Бронвен Мэддокс и Chatham House за приглашение и возможность посетить ваше уважаемое учреждение", – отметил Залужный.

Он отметил, что именно Chatham House должен предотвратить войны, а потому считает, что его выступление имеет огромное символическое значение.

Значит мир задумался о войне. Значит война уже не только проблема Украины. Тогда надеемся, что действительно, когда в таких стенах начнут говорить дипломаты, пушки замолчат,

– добавил Валерий Залужный.

Дипломат также поблагодарил за бешеную поддержку тысяч людей в интернете и в социальных сетях, которые всем сердцем переживают за Украину и ищут ей не только мира но и Победы.

"Я доволен и реакцией врагов. Их истерические конвульсии лишь подтверждают что мы на правильном пути. Они нас боятся", – резюмировал он.