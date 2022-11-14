Замбия требует объяснений из-за гибели своего осужденного на войне
Впрочем, это не распространяется на иностранных резидентов. Так, Замбия попросила Россию объяснить, как так случилось, что их гражданин, отбывавший тюремный срок в Москве, погиб на войне против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо.
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По словам главы МИД, Натан Ньиренда учился в Москве, но в 2020 году его приговорили к 9,5 годам лишения свободы.
Правительство Замбии обратилось к властям России с просьбой срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий наказание в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине,
– заявил министр.
Замбия выясняет, как именно их гражданин попал на войну в Украину, где погиб 22 сентября. Дипломатов проинформировали о смерти только 9 ноября.
Похоже, назревает новый международный скандал, и куда же без участия России.
Потери врага по состоянию на 14 ноября
"Мобики" прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 14 ноября уже уничтожили 81 370 захватчиков, только за минувшие сутки – 510 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:
• танков – 2848 (+8) единиц,
• боевых бронированных машин – 5748 (+6) единиц,
• артиллерийских систем – 1839 (+2) единиц,
• РСЗО – 393 единицы,
• средств ПВО – 206 единиц,
• самолетов – 278 единиц,
• вертолетов – 261 единица,
• БпЛА оперативно-тактического уровня – 1509 (+2) единиц,
• крылатых ракет – 399 единиц,
• кораблей и катеров – 16 единиц,
• автомобильной техники и автоцистерн – 4316 (+21) единиц,
• специальной техники – 160 единиц.
В то же время, как отметили в ведомстве, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.
- танков – 2848 (+8) единиц,
- боевых бронированных машин – 5748 (+6) единиц,
- артиллерийских систем – 1839 (+2) единиц,
- РСЗО – 393 единицы,
- средства ПВО – 206 единиц,
- самолетов – 278 единиц,
- вертолетов – 261 единица,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1509 (+2) единиц,
- крылатые ракеты – 399 единиц,
- корабли и катера – 16 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4316 (+21) единиц,
- специальная техника – 160 единиц.
В то же время, как отметили в ведомстве, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.
Свежие потери России на 14 ноября: смотрите видео