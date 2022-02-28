Этот аккаунт телезвезды Мелиссы Дойл переименовали с использованием символов, похожих на настоящие буквы. Поэтому теперь он называется – Володимир Зе л е н сьkٟий. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сломанный твиттер.

Обратите внимание Киберполиция разработала чат-бот для блокировки сервисов дезинформации

Создали фейковый фонд

Мы призываем вас не доверять страницам должностных лиц, если в их подписи использована подозрительная символика.

Молимся о всех, кто сейчас в Украине! Пожертвуйте криптовалюту в поддержку украинца! Давайте остановим войну. Да будет МИР. Пожертвуйте здесь: .//.www.help****.org,

– написали мошенники.



Публикация сломанного твиттера журналистки / Скриншот 24 канала

Преступников можно остановить

Чтобы злоумышленники не могли и дальше наживаться на войне Украины с кремлевскими захватчиками, нужно совершить только несколько действий:

перейдите по этой ссылке ;

нажмите на изображение трех точек около кнопки "Читать";

отправьте жалобу с пометкой "профиль сломан".



Кнопка жалобы в соцсети / Скриншот 24 канала

Будьте особенно бдительны даже в соцсетях. Сейчас это крайне необходимо для того, чтобы одолеть врага.