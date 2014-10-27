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      Замена членов избирательных комиссий в последний момент — это негативная тенденция — наблюдатель

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      Как рассказал глава миссии ENEMO в Украине Срджан Павличич, во время внеочередных парламентских выборов они не заметили серьезных нарушений избирательного процесса.

      "Мы не заметили "каруселей", но замена в последний момент членов окружных и участковых избирательных комиссий — это негативная тенденция. Обычно должно проводиться интенсивное обучение членов избирательных комиссий, что повышает их профессиональный уровень. И поэтому, когда в последний момент меняют состав комиссий, то это не на пользу избирательному процессу", — подчеркнул Павличич.

      Теги: Новости политики Криминальные новости Выборы в ВР-2014
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 27 октября 2014
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