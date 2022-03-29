Об этом сообщил заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

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По словам Евгения Мойсюка, поддержка населения очень важна для Вооруженных Сил Украины.

Наши военнослужащие, когда осознают, что их ждут, что они защищают наших людей, наших женщин, наших детей, у них повышается в разы устойчивость и наступательный потенциал,

– рассказал заместитель Главнокомандующего ВСУ.

Он также добавил, что у наших военных безумный порыв и настрой, они готовы жертвовать своей жизнью ради гражданского населения, потому что те нуждаются в защите и безопасности.