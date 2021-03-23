Поздравил пограничников фото российского солдата: скандал в Минобороны Грузии
В скандал попал заместитель министра обороны Грузии Давид Суджашвили. На его фейсбук-странице опубликовали поздравление для грузинских пограничников с их профессиональным праздником. Все бы ничего, если бы не фото, которое выбрали для иллюстрации. На фотографии был российский солдат.
Источник:"Эхо Кавказа"
Суджашвили сразу извинился за неприятный инцидент. Чиновник отметил, что соцсети ведет не сам, поэтому непосредственно его ошибки в том, что случилось нету.
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Фото с россиянином опубликовал администратор страницы
Неправильную фотографию подобрал администратор, который занимался страницей. Скандальное сообщение поспешили удалить.
Администратор страницы допустил серьезную ошибку, и я прошу прощения у всей общественности. К сожалению, уже начались спекуляции на эту тему. То, что Россия оккупант и враг – не тема для споров и дискуссий,
– пояснил Суджашвили в фейсбуке.
Ошибку на странице заметила не команда политика, а его подписчики. Они сразу засыпали Суджашвили гневными комментариями.
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