В скандал попал заместитель министра обороны Грузии Давид Суджашвили. На его фейсбук-странице опубликовали поздравление для грузинских пограничников с их профессиональным праздником. Все бы ничего, если бы не фото, которое выбрали для иллюстрации. На фотографии был российский солдат.

Суджашвили сразу извинился за неприятный инцидент. Чиновник отметил, что соцсети ведет не сам, поэтому непосредственно его ошибки в том, что случилось нету.

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Фото с россиянином опубликовал администратор страницы

Неправильную фотографию подобрал администратор, который занимался страницей. Скандальное сообщение поспешили удалить.

Администратор страницы допустил серьезную ошибку, и я прошу прощения у всей общественности. К сожалению, уже начались спекуляции на эту тему. То, что Россия оккупант и враг – не тема для споров и дискуссий,

– пояснил Суджашвили в фейсбуке.

Ошибку на странице заметила не команда политика, а его подписчики. Они сразу засыпали Суджашвили гневными комментариями.



Скриншот с фейсбук-страницы Давида Суджашвили / Фото SOVA

Интересно! Как пишет "Детектор мифов", фото, которое опубликовали на странице заместителя министра обороны Грузии, впервые появилось в августе 2019 года на сайте агентства "Спутник – Южная Осетия". Сопровождалась фотография надписью "Российские пограничники на страже границ Южной Осетии".