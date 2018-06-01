Заместитель председателя СБУ Демчина купил элитное авто во время следствия об обогащении

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павел Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместного проекта Радио Свобода и телеканала UA:Первый) "Страж коррупции" в СБУ ".

Читайте также: Родственники заместителя председателя СБУ Демчины обзавелись элитной недвижимостью на Ровенщине

Так, согласно данным официального реестра МВД, в 2018 году Павел Демчина стал владельцем Range Rover Sport 2013 выпуска за более чем 30 тысяч долларов. В то же время, на данный момент Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможное незаконное обогащение первого заместителя председателя Службы безопасности.



Запрос в МВД

В НАБУ открыли производство в марте 2017 после того, как журналисты проекта "Следствие-инфо" показали автопарк и дом под Киевом, принадлежащих матери детей Павла Демчина Ольге Воловчук, и обнаружили, что ей официальных доходов для этого бы не хватило.



В рамках расследования НАБУ в судебном реестре появилась информация об официальных доходах Демчина и Воловчук. С 1998 по 2016 Ольга заработала всего 164 тысяч гривен. Павел Демчина за все время государственной службы с 2009 по 2016 получил около 1 миллиона 150 тысяч гривен.



Это означает, что официальные доходы вряд ли позволили ему или Ольге приобрести элитное имущество и ценные машины, говорится в расследовании "Схем". Сам Павел Демчина в комментарии "Схемам" заявил, что имел деньги на внедорожник Range Rover.

У меня задекларирована была достаточная сумма для того, чтобы приобрести этот 5-летний автомобиль,

– заявил первый заместитель главы СБУ.

На вопрос журналистов, сколько он заработал в период с 2016 по 2018 годы, ведь декларации сотрудников СБУ являются засекреченными, Демчина отвечать оказался не готов.



"Я вам сейчас не готов сказать, сколько я заработал. Мне надо поднимать справки из наших финансовых подразделений. (...) В районе 60 тысяч (в месяц – ред.)", – сказал Демчина.



Павел Демчина

То есть, чтобы купить такое авто, первый заместитель председателя СБУ должен был отдать примерно всю свою годовую зарплату. И не иметь при этом денег не только, чтобы его заправлять, но и вообще – на любые другие элементарные бытовые расходы, говорится в расследовании.



С 2017 СБУ засекретило электронные декларации об имуществе и доходах всех, кто работает в этом ведомстве, включая руководство. В то же время, как утверждает юрист общественной организации "Центр противодействия коррупции" Елена Щербань, "все руководство СБУ – центрального аппарата, председатель, заместители – это публичные люди, которые априори не могут быть секретными сотрудниками" и "обязаны показывать свое состояние и образ жизни обществу".

Читайте также: Мариупольский городскую больницу возглавляет местный депутат с большими доходами, – Устинова

В СМИ 40-летнего генерал-майора Демчина называют приближенным к соратнику президента Игорю Кононенко и "смотрящим" за СБУ от партии власти.



В СБУ Павел Демчина в должности первого заместителя председателя СБУ курирует целое направление работы спецслужбы. Он возглавляет управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в этом ведомстве – так называемое управление "К". Это подразделение неоднократно упоминалось в СМИ – когда силовики блокировали экспорт украинского ореха в Европу и препятствовали работе трейдеров сжиженного газа – говорится в расследовании "Павел Демчина. Страж коррупции" в СБУ".



В рамках этого расследования журналисты "Схем" также обнаружили, что родственники Павла Демчина, проживающие в Ровенской области, заселились в имения, стоимость которых несоизмерима с их скромными доходами.