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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      "Заминировали" дом Зеленского: в Кривом Роге сообщили о взрывчатке в 15 зданиях

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      В Кривом Роге неизвестные прислали в полицию письмо, в котором сообщили о заминировании сразу пятнадцати объектов. Среди них –- 5 больниц и 10 жилых многоэтажек, в том числе и дом, в котором живут родители новоизбранного президента Владимира Зеленского.

      Об этом сообщила местная журналистка Инна Иванченко в прямом эфире 24 канала.

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      Около 10 утра правоохранители начали эвакуировать людей в многоэтажке по улице Виталия Матусевича, где когда-то жил и сам Владимир Зеленский. В течение более часа работники полиции искали взрывчатку, но так ничего и не обнаружили.

      Сейчас специалисты проверяют все указанные в анонимном послании адреса. Территории огородили, пациентов из медучреждений эвакуировали, а всех жителей попросили покинуть свои дома.

      Какие еще здания "заминировали"?

      1. Проспект мира, 33
      2. Улица Героев АТО, 25
      3. Улица Железная, 8
      4. Улица Станиславского, 4
      5. Улица Книжная, 5
      6. Улица Песочная, 38
      7. Улица Василия Скопенко, 28
      8. Улица Святогеоргиевская, 15
      9. Улица Владимира Великого, 33
      10. Днепропетровское шоссе, 41
      11. Улица Вернадского, 141а
      12. Улица Женевского, 6б
      13. Улица Маршака, 7

      Отметим, что не всем жителям Кривого Рога сразу сообщили причину эвакуации. "Нам сказали, что утечка газа. Все вышли на улицу без кошельков, без документов, но оказалось, что дом "заминировали", – сказал один из местных жителей.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Полиция Новости Кривого Рога Фейковые заминирования
      Источник: 24 канал
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