"Заминировали" дом Зеленского: в Кривом Роге сообщили о взрывчатке в 15 зданиях

В Кривом Роге неизвестные прислали в полицию письмо, в котором сообщили о заминировании сразу пятнадцати объектов. Среди них –- 5 больниц и 10 жилых многоэтажек, в том числе и дом, в котором живут родители новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила местная журналистка Инна Иванченко в прямом эфире 24 канала.

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Около 10 утра правоохранители начали эвакуировать людей в многоэтажке по улице Виталия Матусевича, где когда-то жил и сам Владимир Зеленский. В течение более часа работники полиции искали взрывчатку, но так ничего и не обнаружили.

Сейчас специалисты проверяют все указанные в анонимном послании адреса. Территории огородили, пациентов из медучреждений эвакуировали, а всех жителей попросили покинуть свои дома.

Какие еще здания "заминировали"?

Проспект мира, 33 Улица Героев АТО, 25 Улица Железная, 8 Улица Станиславского, 4 Улица Книжная, 5 Улица Песочная, 38 Улица Василия Скопенко, 28 Улица Святогеоргиевская, 15 Улица Владимира Великого, 33 Днепропетровское шоссе, 41 Улица Вернадского, 141а Улица Женевского, 6б Улица Маршака, 7

Отметим, что не всем жителям Кривого Рога сразу сообщили причину эвакуации. "Нам сказали, что утечка газа. Все вышли на улицу без кошельков, без документов, но оказалось, что дом "заминировали", – сказал один из местных жителей.