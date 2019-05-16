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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Рада в четверг назначит дату инаугурации Зеленского

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      Рада рассмотрит вопрос о дате инаугурации Зеленского 16 мая
      Рада рассмотрит вопрос о дате инаугурации Зеленского 16 мая / Getty Images

      Народные депутаты сегодня, 16 мая, должны проголосовать в Верховной Раде и назначить конкретную дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

      Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время пленарного заседания 15 мая отметил, что депутаты сами определят дату проведения инаугурации Зеленского.

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      Дата инаугурации назначается решением Верховной Рады Украины. Только в случае, если бы Верховная Рада Украины не поддержала ни одного из предложенных постановлений, тогда глава Верховной Рады Украины – он имеет такие полномочия – самостоятельно назначает дату инаугурации. Но каждая фракция сказала, что поддерживает все постановления, и я думаю, что у нас не будет проблем с тем, чтобы Рада принял решение, а не делала по этому вопросу интригу,
      – отметил Парубий.

      Всего в Раде зарегистрировано 8 проектов постановлений о проведении инаугурации Владимира Зеленского.

      Во время заседания 15 мая регламентный комитет Рады рассмотрел все проекты постановлений, признав их законными. При этом, и.о. главы регламентного комитета Павел Пинзеник добавил, что проведение церемонии инаугурации Зеленского в два этапа, как предлагает Каплин, не предусмотрено действующим законодательством.

      Кто и когда предлагает провести инаугурацию Зеленского?

      1. Нардеп от "Блока Петра Порошенко" Владимир Куренной – 17 мая;
      2. Внефракционный нардеп Сергей Мищенко – 19 мая;
      3. Внефракционный нардеп Виктор Балога – 19 мая;
      4. Нардеп от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин – 19 мая в Верховной Раде и 3 июня на НСК "Олимпийский";
      5. Внефракционный нардеп Виталий Куприй – 20 мая и 26 мая;
      6. Нардепы Андрей Тетерев, Юрий Береза, Михаил Хмель, Остап Еднак, Алексей Мушак – 28 мая;
      7. Нардеп от "Блока Петра Порошенко" Александр Сугоняко – 1 июня.

      Когда Зеленский официально станет президентом?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должно состояться не позднее чем через 30 дней от официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.

      Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату может определить Верховная Рада.

      Если инаугурация Зеленского состоится до 27 мая, то согласно Конституции Украины, новоизбранный президент может досрочно распустить парламент. В частности, Верховную Раду можно распустить не позднее, чем за полгода до окончания срока его полномочий – до 27 ноября. Любой роспуск парламента после этой даты будет неконституционным.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ИНАУГУРАЦИИ ЗЕНСКОГО: ХРОНИКА

       

      blog_ava
      Верховная Рада выбрала дату инаугурации Зеленского
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Инаугурация Зеленского Андрей Парубий
      Источник: 24 канал
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