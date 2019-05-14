Инаугурация Зеленского: почему народные депутаты затягивают избрание дать

Верховная Рада снова перенесла назначение даты инаугурации Владимира Зеленского. Нардепы должны были определиться 14 мая, но перенесли рассмотрение этого вопроса. Утверждая, что профильный комитет еще не принял решение, за какое постановление голосовать. А их в парламенте зарегистрировали уже семь.

От 19 мая до 3 июня народные депутаты зарегистрировали уже семь постановлений о дате инаугурации нового президента. 14 мая регламентный комитет должен был бы рассмотреть все постановления, рекомендовать одну дату и вынести ее на голосование. Однако заседание комитета перенесли.

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"В среду регламентный комитет соберется. И я считаю, было бы логично в четверг этот вопрос снять, потому что он приобретает уже слишком большой резонанс", – рассказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам регламента Павел Пинзеник.

Хотя большинство парламентских фракций заверили, что будут голосовать за любую дату инаугурации. Даже в "Блоке Петра Порошенко" махнули рукой, соглашаясь на дату, которую хочет Зеленский, 19 мая. "Нам подходит любая дата. Это в целом решение фракции", – заявил народный депутат Алексей Гончаренко.



Алексей Гончаренко

Против проведения церемонии 19 мая лишь одна фракция "Народный фронт".

Торжественное заседание не может происходить в день национального траура. В этот день инаугурация новоизбранного президента не допускается. Украина будет чтить память жертв политических репрессий,

– пояснил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Однако причина не только в траурной дате. За полгода до очередных парламентских выборов президент не имеет права распускать парламент. И крайняя дата – 27 мая. Если Зеленский к этому времени получит полномочия, то сможет распустить действующий созыв Рады из-за отсутствия коалиции и назначить досрочные парламентские выборы.



Максим Бурбак

Именно этого боится "Народный фронт" больше всего, поэтому предлагают назначить инаугурацию на 28 мая.

Потому что они не очень готовы к выборам. Кроме того, есть еще одна причина в "Народном фронте". В частности это вопрос внутренних расколов. У них есть группы, которые никогда не показывали внешне, имеют разные мнения. Они находили всегда компромиссы и голосовали сообща. Сейчас этот вопрос их разжигает,

– заявил политический эксперт Александр Солонтай.

Помогает "Народному фронту" затянуть время сам регламентный комитет, который и должен рассмотреть постановления об инаугурации. Ведь возглавляет его "народнофронтовец" – Павел Пинзеник.



Павел Пинзеник

"Постановление об инаугурации новоизбранного президента не выносится в зал из-за того, что отсутствуют решения регламентного комитета. Кто сегодня возглавляет регламентный комитет – представитель Народного фронта. А они против даты инаугурации, 19 мая, а за 28. Когда, по их мнению, будет действовать иммунитет для парламента", – пояснила нардеп Татьяна Острикова.



Татьяна Острикова

В придачу социологи показывают поддержку "Народного фронта" на уровне статистической погрешности. За два месяца Арсений Яценюк не успеет обновить партию, чтобы пройти в Раду.

Солонтай считает, что "Блоку Петра Порошенко" наоборот сейчас выгодно идти на внеочередные парламентские выборы.

Они могут мобилизовать и держать этот электорат, который у них сейчас есть общим. В случае внеочередных выборов. А в случае срочных выборов, 27 октября, на поле обязательно выйдут новые политические игроки. Это прямо ударит по процентам, которые может получить Порошенко,

– объяснил политический эксперт Александр Солонтай.

Впрочем даже, если Зеленский получит полномочия до 27 мая, это не значит, что он обязательно распустит парламент.

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В любом случае, окончательно определиться нардепы должны 16 мая. Если они провалят все семь постановлений, то дату инаугурации единолично назначит председатель Верховной Рады Андрей Парубий, который в придачу является одним из лидеров "Народного фронта". Поэтому скорее всего инаугурация состоится 28 мая.