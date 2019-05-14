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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Інавгурація Зеленського: чому народні депутати затягують обрання дати

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      Верховна Рада знову перенесла призначення дати інавгурації Володимира Зеленського. Нардепи мали б визначитися 14 травня, але перенесли розгляд цього питання. Стверджуючи, що профільний комітет ще не ухвалив рішення за яку постанову голосувати. А їх у парламенті зареєстрували вже сім.

      Від 19 травня до 3 червня народні депутати зареєстрували вже сім постанов про дату інавгурації нового президента. 14 травня регламентний комітет мав би розглянути всі постанови, рекомендувати одну дату і винести її на голосування. Проте засідання комітету перенесли.

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      "У середу регламентний комітет збереться. І я вважаю, було б логічно у четвер це питання зняти, тому що воно набуває вже занадто великого резонансу", – розповів перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань регламенту Павло Пинзеник.

      Хоча більшість парламентських фракцій запевнили, що голосуватимуть за будь-яку дату інавгурації. Навіть в "Блоці Петра Порошенка" махнули рукою, погоджуючись на дату, яку хоче Зеленський, 19 травня. "Нам підходить будь-яка дата. Це в цілому рішення фракції", – заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

      Олексій Гончаренко
      Олексій Гончаренко

      Проти проведення церемонії 19 травня лише одна фракція "Народний фронт".

      Урочисте засідання не може відбуватися в день національного трауру. Цього дня інавгурація новообраного президента не припустима. Україна буде вшановувати пам'ять жертв політичних репресій,
      – пояснив голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

      Проте причина не лише у траурній даті. За півроку до чергових парламентських виборів президент не має права розпускати парламент. І крайня дата – 27 травня. Якщо Зеленський до цього часу отримає повноваження, то зможе розпустити чинне скликання Ради через відсутність коаліції та призначити дострокові парламентські вибори.

      Максим Бурбак
      Максим Бурбак

      Саме цього боїться "Народний фронт" найбільше, тому пропонують призначити інавгурацію на 28 травня.

      Тому що вони не дуже готові до виборів. Крім того, є ще одна причина в "Народному фронті". Зокрема це питання внутрішніх розколів. У них є групи, які ніколи не показували зовнішньо, що мають різні думки. Вони находили завжди компроміси та голосували спільно. Зараз це питання їх розпалює,
      – заявив політичний експерт Олександр Солонтай.

      Допомагає "Народному фронту" затягнути час сам регламентний комітет, який і має розглянути постанови про інавгурацію. Адже очолює його "народнофронтівець" – Павло Пинзеник.

      Павло Пинзеник
      Павло Пинзеник

      "Постанова про інавгурацію новообраного президента не виноситься в зал через те, що відсутні рішення регламентного комітету. Хто сьогодні очолює регламентний комітет – представник народного фронту. А вони проти дати інавгурації 19 травня, а за 28. Коли, на їх думку, буде діяти імунітет для парламенту", – пояснила нардеп Тетяна Острікова.

      Тетяна Острікова
      Тетяна Острікова

      На додачу соціологи показують підтримку "Народного фронту" на рівні статистичної похибки. За два місяці Арсеній Яценюк не встигне оновити партію, аби пройти в Раду.

      Солонтай вважає, що "Блок Петра Порошенка" навпаки наразі вигідно йти на позачергові парламентські вибори.

      Вони можуть мобілізовувати і тримати цей електорат, який у них зараз є спільним. У випадку позачергових виборів. А у випадку строкових виборів, 27 жовтня, на поле вийдуть обов'язково нові політичні гравці. Це прямо ударить по відсотках, які може здобути Порошенко,
      – пояснив політичний експерт Олександр Солонтай.

      Втім навіть, якщо Зеленський отримає повноваження до 27 травня, це не означає, що він обов'язково розпустить парламент.

      Читайте також: Зеленський розпустить Раду з імовірністю 90%, – представник уряду

      В будь-якому разі, остаточно визначитися нардепи мають 16 травня. Якщо вони провалять усі сім постанов, то дату інавгурації одноосібно призначить голова Верховної Ради Андрій Парубій, який на додачу є одним із лідерів "Народного фронту". Тому скоріш за все інавгурація відбудеться 28 травня.

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Верховна Рада Самопоміч Народний фронт Блок Петра Порошенка Андрій Парубій
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 14 травня
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