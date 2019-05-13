Дата инаугурации Зеленского: какова позиция Порошенко

Действующий Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что он заинтересован в том, чтобы Верховная Рада как можно быстрее определилась с датой инаугурации, а избранный гарант Владимир Зеленский соответственно вступил в должность.

Как отметил Порошенко, решение о проведении инаугурации и вступлении в должность нового президента зависит от Верховной Рады. Кроме того, он в очередной раз подчеркнул, что недавние президентские выборы прошли честно и демократично, и весь мир признал их результаты, передает пресс-служба украинского президента.

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Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации. И с моей стороны будет только поддержка по скорейшему вступлению господина Зеленского на должность,

– отметил действующий гарант.

13 мая украинские депутаты впервые после официального объявления результатов президентских выборов собрались на заседание согласительного совета. По его итогам политики должны наконец согласовать, когда проводить торжественное собрание по случаю инаугурации избранного президента, правда согласия так и не достиглии. Кроме того, противоречива и информация о дате заседания парламентского Комитета по вопросам регламента. Дело в том, что Рада будет рассматривать вопрос о дате инаугурации только после того, как вышеупомянутый орган изучит соответствующие проекты постановлений.

Что сейчас известно о вопросах даты инавгурации Зеленского?​ 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовало более 73% избирателей, а уже 3 мая официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" их опубликовало. Согласно закону, не позднее чем за 30 дней должна состояться инаугурация новоиспеченного гаранта, то есть до 3 июня.



В команде Зеленского ранее заявляли, что инаугурация должна состояться как можно раньше (вероятными датами они называли 28 или 30 мая), ибо в таком случае сможет распустить парламент. Правда, через некоторое время уже начали настаивать на 19 мая. Однако конкретная дата проведения инаугурации станет известной только после того, как ее определит Верховная Рада или сам председатель парламента. Ближайшее пленарное заседание по этому вопросу должно состояться с 14 по 17 мая. Спикер Парубий, уверял, что будет делать все, чтобы это произошло как можно быстрее, поэтому дату инаугурации Зеленского Рада может объявить уже 14 мая.





Когда Зеленский станет президентом: инфографика 24 канала

Кроме того, Порошенко прокомментировал вероятность досрочных парламентских выборов. По его словам, политик должен быть всегда готовым к выборам, однако, с другой стороны, "демократия – это процедура", и все должно быть с соблюдением конституционной и законодательной процедуры.

Сегодня нужно, чтобы парламент в рамках Конституции и законодательства нашел то решение, которое бы и устроило украинский народ, и устроило избранного президента, и обеспечило защиту демократии и конституционного процесса,

– подытожил действующий глава государства.

Роспуск Рады: какие основания и что об этом надо знать?​Согласно Конституции Украины, президент может досрочно распустить парламент, но это нужно сделать не позднее, чем за полгода до окончания срока полномочий Верховной Рады. Каденция действующего созыва парламента продолжается до 27 ноября. Поэтому, распустить Раду можно только до 27 мая. Любой роспуск парламента после этой даты будет неконституционным.



Основания для роспуска парламента: если в течение месяца фракции не сформировали коалицию, в течение 60 дней после отставки правительства не назначили новый состав, или народные депутаты месяц не собираются на пленарные заседания. Пока единственный возможный сценарий – это отсутствие коалиции.



Если парламент не распустят досрочно, то следующие выборы в Раду состоятся 27 октября.





Условия, при которых могут распустить Верховную Раду: инфографика 24 канала