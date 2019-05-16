Рада у четвер призначить дату інавгурації Зеленського

Народні депутати сьогодні, 16 травня, мають проголосувати у Верховній Раді та призначити конкретну дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій під час пленарного засідання 15 травня зауважив, що депутати самі визначать дату проведення інавгурації Зеленського.

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Дата інавгурації призначається рішенням Верховної Ради України. Лише у випадку, якщо б Рада не підтримала жодної із запропонованих постанов, тоді голова Верховної Ради України – він має такі повноваження – самостійно призначає дату інавгурації. Але кожна фракція сказала, що підтримує всі постанови, і я думаю, що в нас не буде проблем із тим, щоб Рада прийняла рішення, а не робила з цього питання інтригу,

– зазначив Парубій.

Загалом у Раді зареєстровано 8 проектів постанов про проведення інавгурації Володимира Зеленського.

Під час засідання 15 травня регламентний комітет Ради розглянув усі проекти постанов, визнавши їх законними. При цьому, в.о. глави регламентного комітету Павло Пинзеник додав, що проведення церемонії інавгурації Зеленського в два етапи, як пропонує Каплін, не передбачена чинним законодавством.

Хто і коли пропонує провести інавгурацію Зеленського?

Нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Володимир Куренной – 17 травня; Позафракційний нардеп Сергій Міщенко – 19 травня; Позафракційний нардеп Віктор Балога – 19 травня; Нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Каплін – 19 травня у Верховній Раді і 3 червня на НСК "Олімпійський"; Позафракційний нардеп Віталій Купрій – 20 травня і 26 травня; Нардепи Андрій Тетерук, Юрій Береза, Михайло Хміль, Остап Єднак, Олексій Мушак – 28 травня; Нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Сугоняко – 1 червня.

Коли Зеленський офіційно стане президентом?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату може визначити Верховна Рада.



Якщо інавгурація Зеленського відбудеться до 27 травня, то згідно з Конституцією України, новообраний президент може достроково розпустити парламент. Зокрема, Верховну Раду можна розпустити не пізніше, ніж за півроку до закінчення терміну її повноважень – до 27 листопада. Будь-який розпуск парламенту після цієї дати буде не конституційним.

