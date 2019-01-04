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      Алексей Чибисов

      Замість зарплат у "ДНР" роздали прострочену тушонку

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      Як в "ДНР" борги роздавали
      Як в "ДНР" борги роздавали / Фото з відкритих джерел

      Епічна зрада шириться у "республіці" вже після святкування 1 січня, коли бюджетників вигнали на роботу. Виявилося, що у більшості "націоналізованих" підприємств перед Новим роком таки видавали довгоочікувану зарплатню.

      Тільки не у повному обсязі, і не грошима. А от борги "республіки" перед гірниками, металургами, медиками та представниками інших професій при цьому зписали. Як все сталося? Та дуже просто. У деяких "держустановах" люди вже понад півроку не бачать ані копійки зі своєї і без того мізерної зарплати. Росія грошей у достатньому обсязі не виділяє, а "республіка" не здатна ніяк себе годувати.

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      Через це від 20 до 50% від початкової кількості робітників майже на кожному підприємстві було звільнено протягом 2018 року. Мовляв, грошей немає, а ви там якось без "республіки" обходьтеся, війна йде і все таке саме. Загалом же "ДНР" винна бюджетникам більше мільярда рублів. Тільки "офіційно" таку суму не визнають, постійно кажучи про "позитивну динаміку".

      Під Новий рік, серед звільнених та поки що працюючих працівників взагалі був можливий бунт, то ж щоб хоч якось заспокоїти смертних, Пушилін та компанія вирішили почути кожного. У звичний для себе спосіб, звісно.

      Наприклад, на "Стиролі" (завод в Горлівці  ред.) викликали останніх із ще працюючих людей, щоб погасити заборгованість перед ними. Під розписку роздали пакети із "гуманітаркою" ціною десь у 500 рублів та змусили взяти банку тушонки та вівсяну кашу у рахунок місячної зарплатні двох тисяч дерев'яних. Чи варто казати, що тушонка виявилася простроченою?

      Майже те саме зробили й у більшості шахт, тільки цифри погашеного боргу різнилися.

      А от другого січня вияснився досить цікавий нюанс: на питання, коли людям нарешті дадуть гроші, керівництво відповіло, що у "республіці" вважають, що всіх боргів вже немає. Рік починається із чистого листа, а віддавати все ніхто не обіцяв. А от скарги можна писати кудись на пошту Пушиліна, але це ні до чого не призведе, бо ж він сам і придумав новий лист.

      Із тими, хто пішов сам, або кого було звільнено до роздачі "подарунків", ситуація навіть гірша. Їм не роздали навіть поїденої мишами крупи. І грошей не віддадуть ніколи. Все табула раса.

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Новости Донецка Деньги
      Источник: 24 Канал
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