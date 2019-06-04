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      Мирослава Ляхович

      Замкнений світ Професорської колонії: винятковий житловий масив Львова

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      На пагорбі, наче, на острові, повністю оточеному старою залізничною лінією Личаків – Підзамче, розташована дуже незвичайна міжвоєнна житлова колонія.

      Чому ж у доволі важкодоступному місці, до якого складно було підводити побутові комунікації, в кільці залізничної колії, що, очевидно, не забезпечувало району затишної тиші, відомі львівські архітектори вирішили запроектувати житловий масив?

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      Будівництво розпочалось у 1935 році. Тоді у 30-х роках від Станції "Личаків" ходив трамвай прямісінько в центр міста.

       

       

      Тому ця дільниця була не така вже й відірвана від міського життя. Проектували колонію Тадеуш Врубель, Леопольд Карасінський та Максимільян Кочура.

       

       

      Це мало бути до 90 однотипних будинків в стилі функціоналізму. Кам'яниці були одно-, дво- та триповерховими. Їх оточували сади, квітники та городи, а за палісадниками відкривався краєвид на Знесіння та Кривчиці.

       

       

      Контролював будівництво Комітет розбудови, а фінансувало Товариство кредитування та будування працівників середніх та вищих навчальних закладів Львова. Фактично спілка освітян зводила для себе окремий район, звідси і назва – Професорська колонія.

       

       

      Деякі будинки тут притулились одне до одного, деякі окремо потопають в садах та квітниках. Більшість вуличок такі вузькі, що тут заледве поміщається один автомобіль.

       

       

      Головні вулиці колонії: Петра Ніщинського (раніше Нусбаума-Гиляровича), Ірини Вільде (Яна Пташьніка) і Міжгірна (Станіслава Жебурського). У Професорській колонії також проживали українські літератори Ірина Вільде, Микола Вінграновський і Роман Дідула.

       

       

      Зараз Професорська колонія втратила свій первісний вигляд. Залишилось лише кілька неперебудованих вілл та автентичний брук.

      Ці незачеплені так званою реставрацією будинки одразу можна впізнати за обрамленням з характерної функціоналізму клінкерної цегли, вікнами на кут, хоч вицвілими, та все ж дуже стильними матовими кольорами штукатурки.

      Львів архітектура модернізм Професорська колонія
      Будинок на Професорській колонії у Львові

      Частина вулиці Ірини Вільде взагалі виглядає, як декорації до містичного кіно.

       

       

      Чимало старих функціоналістичних кам'яниць стоять покинуті з розбитими вікнами та потрісканими фасадами.

       

       

      Зі стильних конструкцій балконів повиростали дерева, а через побиті вікна вилазять бляклі фіранки та проглядаються облізлі шпалери.

       

       

      Автентичні дерев'яні двері тепер ще прикрашає густа павутина.

       

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      Оригінал: modernism.lviv-online.com

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      Автор: Мирослава Ляхович
      Теги: Новости Львова История Архитектура Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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