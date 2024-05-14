Когда именно и в каких областях ждать заморозков, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Также эксперт назвал дату, когда потеплеет.

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Где и когда еще будут заморозки в мае

Кибальчич писал, что на территорию Украины продолжит поступать холодный воздух из арктических регионов Европы. Интересно, что среднесуточная температура воздуха в течение этой недели окажется ниже нормы аж на 5 – 10 градусов.

Заморозки ночью наиболее вероятны в северных и западных областях,

– отметил синоптик.

Эксперт прогнозировал на ночь вторника 2 – 7 тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0 – 3 градуса. Днем 11 – 16 градусов тепла.

В среду, 15 мая, ночью также 2 – 7 тепла, в западных и северных областях на поверхности почвы местами снова заморозки до -3 градусов. Днем в Украине до +16.

Ночью четверга до +7, но снова в западных областях на поверхности почвы местами заморозки до -3 градусов. Днем в Украине 12 – 17 тепла, а на Закарпатье уже до +21.

Синоптик отметил, что постепенное повышение температурного фона и стабилизация погодных условий ожидается только с 17 мая.

Так, в пятницу, ночью 3 – 8 тепла, днем 16 – 21. Заморозки уже не ожидаются.

В субботу, 18 мая, ночью уже 5 – 10 тепла. Днем до +21. Только в западных областях несколько прохладнее, в частности, местами 12 – 17 градусов.

Интересно, что ночью воскресенья уже даже до +12 градусов. Днем в Украине пригреет до 18 – 23 градусов тепла.

Кстати, Игорь Кибальчич также писал, что на этой неделе развитие высотного циклона над Левобережьем нашего государства будет способствовать уплотнению облачного покрова и выпадению дождей различной интенсивности. Кроме того, возможны грозы.