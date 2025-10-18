Укр Рус
18 октября, 17:07
Холодные ночи будут совсем скоро: где синоптики прогнозируют заморозки и сильный ветер

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Ближайшие дни в Украине ожидаются холодными и ветреными.
  • В некоторых областях прогнозируются сильные порывы ветра и заморозки.

Ближайшие дни в Украине будут холодные и ветреные. В некоторых областях порывы ветра ожидаются более сильные, также прогнозируются заморозки.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будут заморозки и сильный ветер в Украине?

Синоптики предупредили о надвигающихся на часть Украины опасных метеорологических явлений. Непогода продолжится 19, 20 и 21 октября.

Так в воскресенье, 19 октября, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду будут на Западе, а также в Винницкой и Одесской областях. Вследствие этого объявлен первый (желтый) уровень опасности.

 

Предупреждение об опасности относительно порывов ветра / Карта Укргидрометцентра
 
Также в начале следующей недели ожидаются заморозки в воздух от 0 до 4 градусов мороза. Ночью 20 октября они накроют западные области, а 21 октября морозная ночь ожидается и в Житомирской и Винницкой областях. Синоптики сообщили, что в этих регионах объявляется второй (оранжевый) уровень опасности.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, 
– отметили в Укргидрометцентре.


Где заморозки ожидаются 20 октября / Карта Укргидрометцентра


21 октября в ряде областей будут заморозки / Карта Укргидрометцентра

Стоит отметить! Как пояснил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит, заморозки в Украине стали частым явлением из-за повышения давления. Из-за этого уменьшилась облачность и выхолаживание приземного слоя воздуха ночью стало более интенсивным.

Какую погоду прогнозируют на октябрь?

  • Нынешние выходные в Украине будут дождливыми. В воскресенье, 19 октября, дожди охватят всю территорию Украины. В западных, северных и некоторых центральных регионах они ожидаются также мокрый снег. Умеренные осадки пройдут в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

  • На следующей неделе в большинстве областей ежедневно будет идти дождь.

  • Однако конец месяца порадует теплом "бабьего лета". В период с 27 по 31 октября дневная температура воздуха будет достигать +13...+18 градусов. А на Юге и в Закарпатской области прогреется до +20...+22 градусов.