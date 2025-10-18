Укр Рус
18 жовтня, 17:07
Холодні ночі будуть зовсім скоро: де синоптики прогнозують заморозки та сильний вітер

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Найближчі дні в Україні очікуються холодними та вітряними.
  • У деяких областях прогнозуються сильні пориви вітру та заморозки.

Найближчі дні в Україні будуть холодні та вітряні. У деяких областях пориви вітру очікуються сильніші, також прогнозуються заморозки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр

Де будуть заморозки та сильний вітер в Україні?

Синоптики попередили про насування на частину України небезпечних метеорологічних явищ. Негода продовжиться 19, 20 та 21 жовтня.

Так у неділю, 19 жовтня, пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду будуть на Заході, а також у Винницькій та Одеській областях. Внаслідок цього оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

 

Попередження про небезпеку щодо поривів вітру / Карта Укргідрометцентру
 
Також на початку наступного тижня очікуються заморозки в повітря від 0 до 4 градусів морозу. Вночі 20 жовтня вони накриють західні області, а 21 жовтня морозна ніч очікується й у Житомирській та Вінницькій областях. Синоптики повідомили, що в цих регіонах оголошується другий (помаранчевий) рівень небезпеки.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, 
– зазначили в Укргідрометцентрі.


Де заморозки очікуються 20 жовтня / Карта Укргідрометцентру


21 жовтня в низці областей будуть заморозки / Карта Укргідрометцентру

Варто зазначити! Як пояснив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт, заморозки в Україні стали частим явищем через підвищення тиску. Через це зменшилася хмарність і вихолодження приземного шару повітря вночі стало інтенсивнішим.

Яку погоду прогнозують на жовтень?

  • Нинішні вихідні в Україні будуть дощовими. У неділю, 19 жовтня, дощі охоплять усю територію України. У західних, північних та деяких центральних регіонах вони очікуються також мокрий сніг. Помірніші опади пройдуть у Харківській, Донецькій і Луганській областях.

  • Наступного тижня в більшості областей щоденно йтиме дощ.

  • Однак кінець місяця порадує теплом "бабиного літа". У період з 27 по 31 жовтня денна температура повітря сягатиме +13…+18 градусів. А на Півдні та в Закарпатській області прогріється до +20…+22 градусів.