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      В Украину идут заморозки: где и когда ждать похолодания

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      Заморозки в Украине с 15 апреля 2019 - прогноз погоды где похолодает
      В Украине в апреле и мае возможны заморозки / Фото из открытых источников

      Апрель начался в Украине теплой, солнечной погодой. Однако, накануне в западные и северные области пришли дожди и похолодание. Уже на следующей неделе, с 15 апреля, в этих регионах возможны заморозки, а температура воздуха ночью опустится до 0 градусов.

      Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии журналистам 24 канала.

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      12-14 апреля в Украину придет волна похолодания. Поэтому, в северных областях с 14 по 17 апреля будут заморозки на почве. Дневные температуры составят около +12...+14 градусов на Севере, а в Центре – на 2-3 градуса теплее,
      – заметил синоптик.

      Дожди, которые начались 9 апреля почти на всей территории страны, продержатся недолго – до пятницы 12 апреля. Уже на выходных с 13 числа придет потепление и сухая, солнечная погода.

      Однако, в Украину перед Вербным воскресеньем, которое в этом году выпадает на 21 апреля, снова вернутся осадки. Они продлятся несколько дней, а в северных и южных регионах возможны шквалы ветра. Но не стоит расстраиваться. На Пасхальные праздники украинцев ждет потепление до +22...+24 градусов, и такая погода продержится до конца месяца.

      via GIPHY

      Синоптик добавил, что после Пасхи, независимо от того, на какое число она приходится, на 9-й, 17-й и 33-й дни погода ухудшается. Поэтому, заморозки в Украине возможны даже в мае.

      "Похолодание выпадает под 9 мая, 15-17 мая и на конец месяца. Оно может сопровождаться и заморозками, но это больше касается северных и восточных областей", – отметил Горбань.

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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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