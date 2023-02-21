Заниматься развитием Чернигова должен избранный совет, а обороной - назначенная военная администрация, отмечают депутаты в обращении, которое было принято сегодня на внеочередном заседании сессии Черниговского городского совета.

"Мы призываем народных депутатов Украины не голосовать за наделение Черниговской городской военной администрации полномочиями городского совета и его исполнительного комитета. Городская власть готова к конструктивному сотрудничеству с МВА по всем направлениям, которые связаны с защитой и обороноспособностью Чернигова. В то же время избранный 300-тысячным городом совет должен продолжить работу как правомочный орган местного самоуправления. Считаем, что инициатива отдельных политиков наделить Постановлением Верховной Рады созданную администрацию полномочиями городского совета и его исполнительного комитета является исключительно политическим решением, а не решением безопасности", – говорится в заявлении Черниговского городского совета.

Городские депутаты отмечают, что решение о передаче полномочий горсовета военной администрации города будет резко негативно воспринято громадой города и международными партнерами Украины.

Кроме того, оно негативно отразится на перспективах восстановления города. Ведь уже достигнуты договоренности о привлечении около 2 млрд гривен на восстановление Чернигова, но большинство партнеров уже заявляют о необходимости приостановки отношений из-за вопроса полномочий избранной власти Чернигова, подчеркивают депутаты.

"Такое решение – это, по сути, ликвидация всей законно избранной власти в Чернигове. Заниматься жизнью и развитием Чернигова должен избранный горсовет, обеспечивать его оборону – назначенная военная администрация. Только такой баланс сделает невозможным нарушение прав черниговцев и сохранит ценности, за которые сегодня борется Украина: свободу и демократию", – отмечается в заявлении.

Ранее глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью "Громадському" заявила, что решение о полномочиях недавно созданной Черниговской городской военной администрации Верховная Рада должна принять еще в феврале, на одном из ближайших заседаний.