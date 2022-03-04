Третья мировая неизбежна

Если Путин хочет конфронтации, она неизбежна. Поэтому сейчас очень важно, чтобы ресурсы НАТО были максимально полно подготовлены к любой провокации.

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Это может повлиять на тех генералов, которые отдают преступные приказы, потому что возмездие когда-то там в Гааге - это одно, а потенциальный риск столкнуться с силами НАТО сейчас из-за выполнения путинского приказа - это совсем другая история.

Запад может сделать многое для того, чтобы повлиять на сознание высших офицеров, выполняющих сегодня преступные путинские приказы на территории Украины.

Война уже идет

Но повторяю, готовится надо все равно к худшему, потому что пока Запад при всем его единстве еще не готов переступить эту черту и понять, что третья мировая война уже идет. То, что сейчас происходит – это война.

Это война экономическими и политическими способами.

Вы сражаетесь с Путиным, вы поняли, что его надо добить. Но вы должны также понимать, что эта война может перейти во вторую фазу, потому что загнанная в угол полы может пригнуть.

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