Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, визиты лидеров стран Европы в Украину связаны с вопросом вооружения.

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Главное – избежать ядерного удара, – Фейгин

"Думаю, что у Запада есть план по фактически уничтожению режима Путина. Теми же экономическими, санкционными и другими методами, которые в конечном счете приведут к социальному, экономическому и геополитическому коллапсу", – сказал Фейгин.

В то же время правозащитник отметил, что сейчас нельзя определить, запустили ли соответствующий план полностью или процесс продолжается.

"Думаю, что главное для стран Запада – избежать ядерного удара, потому что он (Путин – 24 канал) может нажать на эту кнопку. Главное для них, чтобы этого не произошло – все остальное у них есть", – считает Марк Фейгин.

Марк Фейгин о плане Запада по уничтожению режима Путина: смотрите видео



