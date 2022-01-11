Впрочем, выводы делать еще рано, убежден чиновник. Ведь впереди – еще переговоры в рамках заседаний Совета России – НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.

Ранее Неправомерные и угрожают международному миру, – Кулеба о "гарантиях безопасности" Кремля

Россия хотела "повысить ставки"

Прежде всего переговоры в Женеве дали Москве понять, что на ее взгляды в вопросе членства Украины в НАТО никто не будет обращать внимание. Ведь отказ от расширения альянса на Восток фактически обернулся бы стратегическим поражением.

Россия инициировала переговоры о так называемых "гарантиях безопасности", чтобы максимально повысить ставки, выдвигая заранее неприемлемые требования,

– подчеркнул глава МИД.

И добавил, что ситуация – крайне циничная. Ведь Кремль делает вид, что хочет добиться гарантий безопасности, а сам стягивает военных к границам Украины, воюет на Донбассе и держит в заложниках Крым.

Москва получила сигнал от Запада

Кулеба подчеркнул, что Россия не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО. Мол, это – "красная линия", которую не перейдет ни наше государство, ни его партнеры. Москва в Женеве получила четкий сигнал, что не стоит надеяться на какие-либо договоренности по Украине без Украины.

Важно! По словам министра, обсуждение гарантий безопасности на евроатлантическом пространстве должно начинаться с деэскалации Москвой ситуации у границ Украины и выхода России с Донбасса и Крыма.

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