Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он отмечает, что к Путину уже относятся примерно так же, как к Гитлеру, будто это его "незаконно рожденный сын".

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По его словам, в этом уже есть некоторое повторение тактики.

"Мы уже видим "антигитлеровскую коалицию" – "Рамштайн". Также важным признаком является то, что Запад исключает Россию из мирового разделения труда", – пояснил правозащитник.

Фейгин вспоминает, что до войны в России говорили, что от них, например, не может уйти Google, потому что это огромные деньги, от которых компания не откажется.

Но сейчас столь крупные компании с легкостью ушли из России. Это свидетельствует о том, что приняты глобальные и неотвратимые решения. Принято решение о том, что Запад опускает "железный занавес" в отношении Москвы,

– заявил он.

Фейгин считает, что западные страны находятся на последнем "границе" перед тем, как объявить Россию террористической, отменить все визы, чтобы россияне не ездили на Запад или даже отключить им интернет.

"Поэтому мне кажется, что Украина – это лишь часть проблемы и ее решения. А большая проблема – это сама Россия. Потому что цель (на Западе – 24 канал) стоит не только, чтобы защитить Украину, но и изменить позиции России. Потому что сейчас это просто путинская страна", – добавил он.

Правозащитник убежден, что пока разделить Путина и Россию невозможно, он ее оккупировал. "Сейчас снизится позиция самой России. Она попадет в ситуацию, что для того, чтобы выбраться из нее, нужно будет десятилетие", – подытожил Фейгин.

Смотрите полное интервью с Марком Фейгиным: